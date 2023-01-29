قال الصحفي "بن جيكوبز" إن تشيلسي قد يتحرك لضم دوشان فلاهوفيتش الصيف المقبل إذا تخلص من كاي هافيرتس.

وأضاف الصحفي أن وضعية يوفنتوس الحالية المتعلقة بعدة قضايا يتم النظر فيها قد تدفع مجموعة من نجومه للمغادرة.