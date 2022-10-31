قال "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر سيتحرك لضم مدافع ديفينسور الأوروجوياني ألان ماتورو، ومستعد لدفع الشرط الجزائي بعقده البالغ 6 مليون يورو تقريباً.

وفي نفس السياق، أكد الموقع أن ستيفان دي فري أصبح منفتحاً على مد عقده مع إنتر، وسيجتمع وكيله الجديد مع إدارة النادي بعد توقف الدوري لكأس العالم.