عقب وداع كأس ملك إسبانيا الخميس على يد ريال مدريد، أثار مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني الشكوك حول مستقبله.
وقال الأرجنتيني إن عقب ضياع فرصة تحقيق الألقاب هذا الموسم، سيركز الآن مع فريقه على إنهاء الموسم ثم مناقشة مستقبله مع النادي بهدوء.
عقب وداع كأس ملك إسبانيا الخميس على يد ريال مدريد، أثار مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني الشكوك حول مستقبله.
وقال الأرجنتيني إن عقب ضياع فرصة تحقيق الألقاب هذا الموسم، سيركز الآن مع فريقه على إنهاء الموسم ثم مناقشة مستقبله مع النادي بهدوء.
أكدت "ليكيب" أن هدف باريس سان جيرمان الأول في سوق انتقالات يناير هو ضم ريان شرقي من صفوف ليون.
ويستهدف بي إس جي حسم الصفقة في الساعات المقبلة لضم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية لدعم خط هجومه.
نفت مصادر مقربة من البرازيلي مالكوم، لاعب زينيت، التقارير التي تحدثت عن اهتمام باريس سان جيرمان بضم اللاعب.
وقالت "ليكيب" إن المقربين من اللاعب وصفوا التقارير بالكاذبة رغم تأكيدها أن لويس كامبوس، المدير الرياضي، لباريس، يتابع اللاعب منذ أسابيع.
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول روبرتو فيرمينو إذا لم يجدد عقده مع ليفربول المنتهي بحلول نهاية الموسم.
وسبق وحاول إنتر ضم اللاعب البرازيلي عندما كان لاعباً في ألمانيا بصفوف هوفنهايم ولكنه انتقل لصفوف ليفربول.
ذكر "توماس كوبر" أن نوتنجهام فورست يستهدف التعاقد مع لاعب إنتر روبرتو جاليارديني في انتقالات يناير.
وقالت تقارير إن اللاعب لن يجدد عقده مع النيراتزوري المنتهي بحلول نهاية الموسم، وقد يرحل بالفعل للفريق الإنجليزي بالأيام المقبلة.
أعلن أياكس رسمياً عن إقالة المدرب ألفريد شرودر عقب التعادل في "يوهان كرويف" أرينا أمام فولدام بهدف لكل جانب.
أياكس لم يحقق أي انتصار منذ أكتوبر الماضي، وودع دوري أبطال أوروبا، وحالياً بالمرتبة الخامسة بالدوري الهولندي.
قال "كالتشيو ميركاتو" إن ميلان ومانشستر سيتي قد يدخلان في صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف سيتي ضم نجم ميلان رافائيل لياو في ظل عدم مد عقده حتى الآن، وقد يعرض جواو كانسيلو الذي فقد مكانه كأساسي بعد كأس العالم مع الفريق.