أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة مانشستر يونايتد تحضر لثورة في سوق الانتقالات بترك 13 لاعبًا يرحلون عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

من بين هؤلاء هاري ماجواير وأنطوني مارسيال ودوني فان دي بيك، وغيرهم من الأسماء التي لم تقنع مؤخرًا.