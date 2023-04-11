أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة مانشستر يونايتد تحضر لثورة في سوق الانتقالات بترك 13 لاعبًا يرحلون عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،
من بين هؤلاء هاري ماجواير وأنطوني مارسيال ودوني فان دي بيك، وغيرهم من الأسماء التي لم تقنع مؤخرًا.
أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة مانشستر يونايتد تحضر لثورة في سوق الانتقالات بترك 13 لاعبًا يرحلون عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،
من بين هؤلاء هاري ماجواير وأنطوني مارسيال ودوني فان دي بيك، وغيرهم من الأسماء التي لم تقنع مؤخرًا.
أكدت صحيفة "آس" أن بايرن ميونخ ليس الفريق الوحيد المهتم بضم الإسباني جافي لصفوفه، حيث يسعى تشيلسي هو الآخر لضم اللاعب في ظل المشاكل التي تواجهه في صفوف برشلونة لتسجيله في قوائم الفريق.
أكدت صحيفة "ماركا"، أن نادي ريال مدريد مهتم بضم اللاعب صامويل تشوكويزى من صفوف فياريال بعد المستويات التي أظهرها أمام الملكي مؤخرًا، وتسجيله لهدفين رائعين.
ويفكر النادي في تقديم عرض قيمته حوالي 50 مليون يورو من أجل ضم الجناح خلال الصيف المقبلة، في ظل وجود اهتمامات من أندية إنجليزية عديدة به.