مباشرأخبار الانتقالات | ريال مدريد يريد جلاده .. وثورة في باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 11 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Carlo Ancelotti Real MadridGetty Images
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    ثورة في مانشستر يونايتد

    أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة مانشستر يونايتد تحضر لثورة في سوق الانتقالات بترك 13 لاعبًا يرحلون عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

    من بين هؤلاء هاري ماجواير وأنطوني مارسيال ودوني فان دي بيك، وغيرهم من الأسماء التي لم تقنع مؤخرًا.

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    تشيلسي مهتم بجافي

    أكدت صحيفة "آس" أن بايرن ميونخ ليس الفريق الوحيد المهتم بضم الإسباني جافي لصفوفه، حيث يسعى تشيلسي هو الآخر لضم اللاعب في ظل المشاكل التي تواجهه في صفوف برشلونة لتسجيله في قوائم الفريق.

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    باريس سان جيرمان ينجو من عقوبات اللعب المالي النظيف ويُخطط لثورة إنفاقية جديدة!

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    ريال مدريد يريد جلاده

    أكدت صحيفة "ماركا"، أن نادي ريال مدريد مهتم بضم اللاعب صامويل تشوكويزى من صفوف فياريال بعد المستويات التي أظهرها أمام الملكي مؤخرًا، وتسجيله لهدفين رائعين.

    ويفكر النادي في تقديم عرض قيمته حوالي 50 مليون يورو من أجل ضم الجناح خلال الصيف المقبلة، في ظل وجود اهتمامات من أندية إنجليزية عديدة به.