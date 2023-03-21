أوضح موقع "توتو ميركاتو ويب"، أن نادي نيوكاسل يونايتد سيحاول ضم اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا وقد قرر دخول الصراع مع مانشستر يونايتد على خدماته.
مباشرأخبار الانتقالات | ريال مدريد في ورطة ونيوكاسل يريد ديبالا!
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نيوكاسل يقاتل مانشستر يونايتد على ديبالا
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مانشستر سيتي واثق في خطف بيلينجهام من ريال مدريد
أكدت شبكة "ESPN" أن نادي مانشستر سيتي لديه ثقة تامة في قدرته على الحصول على خدمات جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، بالرغم من وجود ريال مدريد في سباق ضم اللاعب.
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تشيلسي يريد الإبقاء على جواو فيليكس
بحسب ما ذكر موقع "ريليفو" فنادي تشيلسي يريد أن يبقي على لاعبه المعار من أتلتيكو مدريد جواو فيليكس في صفوفه بشكل نهائي.
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بوسكيتس يقرر مستقبله بعد العطلة الدولية
أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في النادي الكتالوني بعد العطلة الدولية القادمة في مارس الجاري، في ظل وجود عروض سعودية وأمريكية على الطاولة أمام بالإضافة إلى عرض التجديد لبرشلونة.
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دي يونج يحسم مستقبله في برشلونة
أكد فرينكي دي يونج عقب نهاية الكلاسيكو أمام ريال مدريد لـ"زيجو سبورت" إنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني رغم التقارير العديد.
وقال دي يونج: "أنا سعيد للغاية هنا، الوضع أصبح أفضل وألعب كل شيء، أنا سعيد في برشلونة".
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توتنهام يحدد سعر كين
أكدت صحيفة "ذا تايمز" أن نادي توتنهام لن يفرط في لاعبه هاري كين بأقل من 100 مليون جنيه استرليني، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بالصيف المقبل قبل حلول نهاية عقده.