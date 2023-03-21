أكد فرينكي دي يونج عقب نهاية الكلاسيكو أمام ريال مدريد لـ"زيجو سبورت" إنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني رغم التقارير العديد.

وقال دي يونج: "أنا سعيد للغاية هنا، الوضع أصبح أفضل وألعب كل شيء، أنا سعيد في برشلونة".