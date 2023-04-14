أكدت "لو باريسيان" وجود اهتمام إنجليزي بضم مدافع موناكو الدولي الفرنسي أكسيل ديساسي بالمستقبل.
اللاعب الذي ظهر مع تشكيل الديوك بالمونديال الماضي أرسل مانشستر سيتي وتشيلسي كشافون لمراقبته بحسب التقرير.
أكدت "لو باريسيان" وجود اهتمام إنجليزي بضم مدافع موناكو الدولي الفرنسي أكسيل ديساسي بالمستقبل.
اللاعب الذي ظهر مع تشكيل الديوك بالمونديال الماضي أرسل مانشستر سيتي وتشيلسي كشافون لمراقبته بحسب التقرير.
أوضحت "ميرور" بأن مستقبل هاري كين سيحدده رغبة اللاعب في البقاء بإنجلترا، وبالتالي رفض فرضية بايرن ميونخ رغم اهتمام الفريق الألماني.
وذكر التقرير أن مانشستر يونايتد يعد الوجهة الأقرب لقائد توتنهام إذا قرر مغادرة ناديه خلال الصيف القادم في ظل بحث الشياطين الحمر عن مهاجم.
أكد فرانشيسكو كالفو، إداري يوفنتوس، مع "سكاي" عدم صحة التقارير بخصوص رحيل الصربي دوشان فلاهوفيتش عن الفريق الصيف المقبل.
وذكر كالفو أن فلاهوفيتش مستمر، ويعد حاضر ومستقبل مشروع البيانكونيري، ومحور اهتمام مشروع الفريق للعودة للمنافسة.
أفاد "فابريزيو رومانو" بعدم وجود نية من قبل ميلان بتفعيل بند الشراء في عقد سيرجينيو ديست المُعار من صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم.
ويحق لميلان ضم الأمريكي مقابل 20 مليون يورو بحسب التقرير، ولكن الظهير الأيمن لم يقنع إدارة الروسونيري للإبقاء عليه.
أوضح "إكريم كونور" أن ريال مدريد قرر هو الآخر دخول صراع التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر، نجم الأرجنتين في مونديال قطر، ولاعب برايتون.
وذكر الصحفي التركي المختص بالانتقالات أن عدة أندية إنجليزية كبرى مثل قطبي مانشستر، بالإضافة إلى ليفربول وتشيلسي وآرسنال مهتمون بلاعب الوسط.
بحسب "إكريم كونور"، قرر ريال مدريد استهداف ترينت أليكساندر أرنولد من صفوف ليفربول لتدعيم مركز الظهير الأيمن.
وسيدخل الملكي في مفاوضات لضم مدافع الريدز حال فشل في ضم هدفه الأول لدعم يمين دفاعه، وهو ريس جيمس من تشيلسي، بحسب التقرير.