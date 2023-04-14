أكد فرانشيسكو كالفو، إداري يوفنتوس، مع "سكاي" عدم صحة التقارير بخصوص رحيل الصربي دوشان فلاهوفيتش عن الفريق الصيف المقبل.

وذكر كالفو أن فلاهوفيتش مستمر، ويعد حاضر ومستقبل مشروع البيانكونيري، ومحور اهتمام مشروع الفريق للعودة للمنافسة.