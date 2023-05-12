أوضحت عدة مصادر أبرزها "فابريزيو رومانو" أن كريس سمولينج قد توصل لاتفاق مع روما من أجل تمديد عقده.

وقالت المصادر إن وكيل اللاعب قد وصل بالفعل إلى إيطاليا من أجل إنهاء المفاوضات وتوقيع عقداً جديداً حتى 2025.