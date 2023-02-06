قالت "لاجازيتا" إن إنتر يعمل من أجل تمديد عقد نجمه التركي هاكان تشالهان أوغلو عقب تألقه في الآونة الأخيرة.
وسيرفع النيراتزوري راتب متوسط الميدان بحسب التقرير، وسيتم وضع الرتوش الأخيرة عقب لقاء بورتو في دوري الأبطال.
قالت "لاجازيتا" إن إنتر يعمل من أجل تمديد عقد نجمه التركي هاكان تشالهان أوغلو عقب تألقه في الآونة الأخيرة.
وسيرفع النيراتزوري راتب متوسط الميدان بحسب التقرير، وسيتم وضع الرتوش الأخيرة عقب لقاء بورتو في دوري الأبطال.
قالت "موندو" إن برشلونة أصبح بعيداً عن إمكانية التعاقد مع ظهير أيمن مانشستر يونايتد ديوجو دالوت في ظل اقترابه من مد عقده مع الفريق الإنجليزي.
وذكر التقرير أن الاتفاق لم يتم بشكل نهائي ولكن أصبح قريباً، بالإضافة لوجود بند يسمح ليونايتد بمد العقد بصفة أحادية.
أكد المدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني مع "DAZN" على هامش لقاء إشبيلية مع فريقه أن المدرب تشافي سيجتمع مع سيرجيو بوسكيتس لحسم مصيره.
وأكد أليماني أن القرار الذي سيتخذه قائد البلوجرانا الحالي سيتم احترامه، حتى لو كان الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية عقده في يونيو.
قالت "ليفربول إيكو" إن سوء مستوى ليفربول الحالي قد يكلفه فرصته في التعاقد مع جود بيلينجهام الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن ابتعاد الريدز عن مراكز دوري أبطال أوروبا تجعل من الصعب أن ينتقل له نجم بوروسيا دورتموند الشاب.
قالت "سكاي" إن جلطة سراي أصبح قريباً من التعاقد مع نيكولو زانيولو من صفوف روما عقب الاتفاق مع الطرفين.
وتوصل الفريق التركي بحسب التقرير لاتفاق مع اللاعب، وكذلك مع روما على قيمة انتقال تقارب 22 مليون يورو.
نقلت "موندو" تصريحات لمدافع برشلونة جوردي ألبا عقب تألقه في الفوز بثلاثية ضد إشبيلية لحساب الليجا.
الظهير الأيسر أكد أنه لا يسعى لإرسال رسائل، ولكن فقط استغلال ما يتاح له من دقائق، ومساعدة الشباب والفريق ككل.