مباشرأخبار الانتقالات | رحيل ميسي أمر واقع .. وبنزيما نحو السعودية!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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    ناجلسمان مطلوب في تشيلسي

    بحسب ما ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو، فالمدرب المقال مؤخرًا من بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان مطلوب للانضمام لصفوف تشيلسي بشكل فوري بعد رحيل جراهام بوتر عن الفريق.

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    مانشستر يونايتد يتحدى تشيلسي

    بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ففريق مانشستر يونايتد قد أبدى رغبة في ضم جواو فيليكس المعار من صفوف أتلتيكو مدريد لتشيلسي.

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    ميسي مستعد للرحيل عن باريس

    أوضحت صحيفة "ليكيب" أن ليونيل ميسي مستعد بشكل كامل للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد أن كان يميل لتمديد عقده بعد كأس العالم الأخيرة.