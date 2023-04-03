مباشرأخبار الانتقالات | رحيل ميسي أمر واقع .. وبنزيما نحو السعودية!
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حفل وداع وشقيقه في السعودية .. تفاصيل جديدة حول صفقة كريم بنزيما
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وصلته العديد من العروض .. الهلال يحسم مستقبل ميشايل
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ناجلسمان مطلوب في تشيلسي
بحسب ما ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو، فالمدرب المقال مؤخرًا من بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان مطلوب للانضمام لصفوف تشيلسي بشكل فوري بعد رحيل جراهام بوتر عن الفريق.
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مانشستر يونايتد يتحدى تشيلسي
بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ففريق مانشستر يونايتد قد أبدى رغبة في ضم جواو فيليكس المعار من صفوف أتلتيكو مدريد لتشيلسي.
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ميسي مستعد للرحيل عن باريس
أوضحت صحيفة "ليكيب" أن ليونيل ميسي مستعد بشكل كامل للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد أن كان يميل لتمديد عقده بعد كأس العالم الأخيرة.