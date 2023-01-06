قال "fichajes" إن سيرخيو راموس على الأرجح لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان وسيعود لليجا من جديد.

وأوضح التقرير أن راموس قد يلعب مجدداً مع ناديه القديم إشبيلية، ولكن سيكون مطالباً بتخفيض راتبه بشكل كبير.