قالت "ستار" إن أيمريك لابورتي قد يتم بيعه في الصيف المقبل من قبل مانشستر سيتي في ظل تراجع مشاركاته مع الفريق.

وأوضح التقرير أن مدافع لايبزيج يوشكو جفارديول قد يكون هو أبرز الحلول المطروحة، والذي يحظى باهتمام تشيلسي وليفربول أيضاً.