مباشرأخبار الانتقالات | دورتموند يعلق على حسم ريال مدريد صفقة جود بيلينجهام

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Jude-Bellingham(C)Getty Images
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    التأكيدات تتواصل بخصوص ميسي والهلال

    بعد أن كشفت صحيفة "عكاظ" موعد وصول ليونيل ميسي للإعلان الرسمي له كلاعب للهلال، أكدت عدة مصادر مختلفة حدوث الصفقة في الصيف المقبل.

    "فابريتسيو رومانو" أوضح أن العقد تم عرضه من قبل الهلال بالفعل على ميسي مقابل حصوله على مبلغ يصل إلى 400 مليون يورو في العام الواحد.

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    "تلجراف" و"جارديان" أكدا المعلومة كذلك ولكن مع اختلاف طفيف في المبلغ المعروض، وأوضحت الثانية أن إنتر ميامي الأمريكي هو الآخر لم يفقد الأمل في ضم الأرجنتيني الصيف المقبل.

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    توتنهام يفاضل بين الثنائي لتدريبه

    قالت "تايمز" إن توتنهام فتح قناة اتصال مع مدرب سبورتينج لشبونة روبن أموريم في الساعات الماضية من أجل توليه مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

    وفي نفس السياق، ذكرت "ميترو" وعدة مصادر أن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، يظل الهدف الأول لسبيرز من أجل تولي المنصب الشاغر منذ رحيل أنطونيو كونتي.

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    ليفربول يضغط من أجل ماك أليستر

    أفاد "فابريتسيو رومانو" بوجود مفاوضات متقدمة بين ليفربول وأليكسيس ماك أليستر، نجم برايتون والأرجنتين.

    وقال الصحفي الإيطالي إن ليفربول قدم عرضه المادي والرياضي للنجم الأرجنتيني، ولكن لم يتوصل لاتفاق نهائي بعد مع اللاعب.

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    برايتون يقترب من ميلنر

    شدد "فابريتسيو رومانو" على اقتراب برايتون من حسم صفقة انضمام جيمس ميلنر إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل.

    وسينضم الدولي الإنجليزي بصفة مجانية إلى برايتون بسبب انتهاء عقده مع ليفربول في يونيو القادم وعدم وجود نية لتمديده من الطرفين.

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    زابيتسر يعلق على مستقبله

    ناقش مارسيل زابيتسر، متوسط ميدان مانشستر يونايتد المُعار من بايرن ميونخ، مستقبله مع الفريق في حوار مع "سكاي".

    وقال النمساوي إن حتى الآن لم يتحدث مع مدرب بايرن الجديد توماس توخيل، ولا يوجد استعجال بخصوص المستقبل بالوقت الراهن.

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    بولاي ديا يؤمن فريقه المستقبلي

    بعد تألقه مؤخراً مع ساليرنيتانا مُعاراً من فياريال، كشف "فابريتسيو رومانو" عن نية الفريق الإيطالي لضم السنغالي نهائياً في الصيف.

    وقال التقرير إن ساليرنيتانا سيدفع 15 مليون يورو للنادي الإسباني مقابل ضم قلب الهجوم بصفة نهائية بحسب الاتفاق بينهما قبل بداية الموسم.

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    دورتموند يرد على أنباء بيلينجهام ومدريد الأخيرة

    علق المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند سيباستيان كيل مع "سكاي" على الأنباء الأخيرة بخصوص اتفاق نجم فريقه جود بيلينجهام مع ريال مدريد.

    وراوغ كيل الأمر بقوله إن تركيز فريقه حالياً منصب على تحقيق لقب البوندسليجا، وأن الفريق يؤجل الحديث عن أي أمور أخرى في الوقت الراهن.

    وأكدت عدة مصادر أبرزها "فابريتسيو رومانو" أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع اللاعب، وأن الصفقة أصبحت قريبة مقابل 120 مليون يورو.