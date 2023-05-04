بعد أن كشفت صحيفة "عكاظ" موعد وصول ليونيل ميسي للإعلان الرسمي له كلاعب للهلال، أكدت عدة مصادر مختلفة حدوث الصفقة في الصيف المقبل.

"فابريتسيو رومانو" أوضح أن العقد تم عرضه من قبل الهلال بالفعل على ميسي مقابل حصوله على مبلغ يصل إلى 400 مليون يورو في العام الواحد.

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"تلجراف" و"جارديان" أكدا المعلومة كذلك ولكن مع اختلاف طفيف في المبلغ المعروض، وأوضحت الثانية أن إنتر ميامي الأمريكي هو الآخر لم يفقد الأمل في ضم الأرجنتيني الصيف المقبل.