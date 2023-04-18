بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، فنادي ليدز الإنجليزي يسعى لضم عبد الصمد الزلزولي نجم برشلونة المعار لصفوف أوساسونا.
مباشرأخبار الانتقالات | دفعة لمانشستر يونايتد وليفربول ووعد جديد للابورتا!
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ليدز يريد الزلزولي
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ماك أليستر يغادر برايتون
أكد فابريتسيو رومانو أن أليكسيس ماك أليستر يفكر في مغادرة برايتون في الصيف المقبل بشكل جدي، في ظل اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد به.
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