أعلن ساليرنيتانا عن انضمام الحارس المكسيكس جييرمو أوتشوا لصفوفه حتى يونيو 2023.
مباشرأخبار الانتقالات | حقيقة انضمام مارتينيز إلى بايرن ورونالدو على أعتاب النصر
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ساليرنيتانا يعلن انضمام أوتشوا
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بايرن ليس مهتماً بمارتينيز
قال "فابريزيو رومانو" إن بايرن ميونخ ليس مهتماً بالتعاقد مع إيميليانو مارتينيز عكس المُشاع مؤخراً.
ويبحث بايرن عن حارس لتعويض مانويل نوير الذي تعرض لكسر سيبعده حتى نهاية الموسم.
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اجتماع في السعودية يقرب رونالدو من النصر
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الهلال يحدد موعد انضمام رونالدو إلى النصر
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باريس مهتم بخدمات فريد
قالت "صن" إن باريس سان جيرمان يتابع متوسط ميدان مانشستر يونايتد فريد منذ عدة شهور.
وذكر التقرير أن بي إس جي مستعد لدفع ما يقارب 40 مليون يورو لضم البرازيلي الفترة المقبلة.
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كونيا يودع أتلتيكو
نشر ماتيوس كونيا، مهاجم أتلتيكو مدريد رسالة عبر إنستجرام شكر فيها جمهور ناديه، في إشارة إلى رحيله الوشيك.
وأكدت التقارير اقتراب البرازيلي من الانتقال لصفوف وولفرهامبتون خلال انتقالات يناير المقبلة.
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اشتعال صراع أوناحي
تحدث سعيد شعباني، رئيس أنجيه، مع "RTL" مجدداً حول مصير نجمه المغرب عز الدين أوناحي.
وأكد الرئيس أن العروض تنهال من كل الدوريات الكبرى على لاعب الوسط، وأنه يتمنى التوصل لاتفاق لبيعه في يناير.
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ثورة صيفية في إنتر
قالت "لاجازيتا" إن إنتر قد يضحي بميلان شكرينيار ولاوتارو مارتينيز ونجم آخر من أجل ثورة في صفوف الفريق.
ويبحث إنتر عن مصادر مالية وبالتالي فكرة بيع النجوم، ولكن التقرير قال إن الفريق سيتحرك لضم يونس موسى وماركوس تورام لتعويض الراحلين، بالإضافة لجيورجيو سكالفيني من أتالانتا.