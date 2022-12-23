قالت "لاجازيتا" إن إنتر قد يضحي بميلان شكرينيار ولاوتارو مارتينيز ونجم آخر من أجل ثورة في صفوف الفريق.

ويبحث إنتر عن مصادر مالية وبالتالي فكرة بيع النجوم، ولكن التقرير قال إن الفريق سيتحرك لضم يونس موسى وماركوس تورام لتعويض الراحلين، بالإضافة لجيورجيو سكالفيني من أتالانتا.