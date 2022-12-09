أشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى عودة نادي ميلان لسباق التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش بعد تألقه في كأس العالم.

وقالت إن إدارة الروسونيري أبدت استعدادها للتقدم بعرض لتشيلسي للحصول على خدمات زياش على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إضافة خيار الشراء بـ15 مليون يورو.