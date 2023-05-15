اعترف روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، في تصريحاته عقب الفوز على آرسنال بأن هناك احتمالية لبيع عدد من نجوم فريقه الصيف المقبل.

وقال الإيطالي إن الثنائي مويسيس كايسيدو، وكذلك أليكسيس ماك أليستر، قد يغادر وذلك بعد التقارير التي ربطت اللاعبين بعدد من كبرى أندية إنجلترا.