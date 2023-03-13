ذكرت "أتلتيك" أن تشيلسي عازم على القيام بثورة في صفوفه الصيف المقبل والتخلص من العديد من لاعبي الفريق الأول.

وأوضح التقرير أن 12 لاعباً قد يغادروا البلوز بالفعل الصيف المقبل، وأبرز الأسماء المطروحة ميسون ماونت، بن تشيلويل، ماتيو كوفاشيتش، وبيير إيمريك أوباميانج.