بحسب شبكة "ESPN"، فرينكي دي يونج قد يترك برشلونة في يناير المقبل بسبب عدم رضاه عن موقفه وعدم مشاركته بصفة أساسية دائماً.

وذكر التقرير أن اللاعب يحظى باهتمام عديد الأندية الإنجليزية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول وتشيلسي الباحثان عن دعم في وسط الميدان.