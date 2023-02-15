أوضحت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ تود بولي، رئيس تشيلسي، يرغب في التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.

النادي الباريسي مستعد للتخلي عن اللاعب في الصيف المقبل.