قالت "SI" الإيطالية أن آرسنال سيتحرك لضم رافينيا من برشلونة لتعويض فشله بضم ميخايلو مودريك.
وخرجت شائعات مؤخراً عن خروج البرازيلي من حسابات مدربه تشافي، وأن ناديه لا يمانع بيعه في انتقالات يناير.
قالت "SI" الإيطالية أن آرسنال سيتحرك لضم رافينيا من برشلونة لتعويض فشله بضم ميخايلو مودريك.
وخرجت شائعات مؤخراً عن خروج البرازيلي من حسابات مدربه تشافي، وأن ناديه لا يمانع بيعه في انتقالات يناير.
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ذكر "فابريزيو رومانو" أن ممفيس ديباي سيغادر برشلونة في سوق انتقالات يناير الجارية.
وأوضح الصحفي الإيطالي أن المفاوضات مستمرة بين ديباي وأتلتيكو مدريد، وكذلك بين الأخير وبرشلونة في ظل ترحيب اللاعب بالصفقة.
أعلن ليدز رسمياً عن التعاقد مع نجم هوفنهايم جورجينيو روتر عقب مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية.
اللاعب ينضم في صفقة ضخمة تصل تكلفتها لما يقارب 35 مليون يورو كما كشفت التقارير.
قال موقع "le10 sport" الفرنسي إن النصر يستهدف التعاقد مع النجم كريم بنزيما في الصيف المقبل.
موقع شائعات الانتقالات أوضح أن النصر لن يتوقف عند كريستيانو رونالدو وسيبحث عن المزيد من التعاقدات الضخمة.
نجح تشيلسي في خطف توقيع النجم الأوكراني ميخايلو مودريك من الجار آرسنال في صفقة ستكلفه قرابة 100 مليون يورو ستدفع لشاختار.
وخضع اللاعب صباح الأحد للفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع عقد طويل الأمد مع البلوز حتى 2030 عقب مفاوضات مكثفة في بولندا بين الأطراف المعنية بالساعات الماضية.
وستكون قيمة الصفقة الأساسية في حدود 75 مليوناً، وحوافز إضافية تقارب 25 مليوناً ترفع الإجمالي لحدود المائة مليون التي طلبها النادي الأوكراني للتخلي عن نجمه.