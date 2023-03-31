أكد تامي إبراهام، مهاجم روما، مع "442" أن فرضية العودة لناديه السابقة تشيلسي لا يمكن استبعادها بالمستقبل.

الدولي الإنجليزي يملك بنداً في عقده مع روما يسمح للبلوز بإعادة الشراء مقابل 80 مليون يورو بداية من يوليو المقبل.