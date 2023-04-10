ذكر "فوتبول إنسايدر" أن توتنهام هو الآخر مهتم بالتعاقد مع حكيم زياش في الصيف المقبل إذا رحل المغربي عن تشيلسي.
وخرجت أنباء بخصوص اهتمام بي إس جي بإعادة محاولة ضم صانع الألعاب عقب فشله في يناير الماضي بإتمام الصفقة.
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن توتنهام هو الآخر مهتم بالتعاقد مع حكيم زياش في الصيف المقبل إذا رحل المغربي عن تشيلسي.
وخرجت أنباء بخصوص اهتمام بي إس جي بإعادة محاولة ضم صانع الألعاب عقب فشله في يناير الماضي بإتمام الصفقة.
أوضح قائد بي إس جي ماركينيوس في تصريحات نقلها "فابريتسيو رومانو" أنه مستمر في صفوف الفريق وسيجدد.
وقال الصحفي الإيطالي إن البرازيلي سيوقع عقداً حتى يونيو 2027 في الأيام المقبلة مع باريس سان جيرمان.
في حوار مع "تايمز"، أكد كاليدو كوليبالي على استمراره مع تشيلسي الموسم المقبل رغم التقارير عن رحيله.
وذكر السنغالي أنه يشكر تشيلسي على ثقته فيه وضمه الصيف الماضي وعازم على رد تلك الثقة بالأداء وإثبات أحقيته.
أكدت كل المصادر المطلعة على انهيار مفاوضات جيسي مارش مع ليستر سيتي من أجل تولي منصب المدير الفني.
ولم يتم توضيح الأسباب وراء انهيار المفاوضات التي قالت التقارير إنها اقتربت من الحسم والإعلان الرسمي قبل 24 ساعة.
بحسب "صن"، سيدخل الثنائي ليفربول وتشيلسي في صراع صيفي على نجم وسط إنتر نيكولو باريلا.
وقال التقرير إن مبلغ في حدود 55 مليون يورو قد يكون كافياً لإقناع النادي الإيطالي ببيع لاعبه.
أثناء المؤتمر الصحفي للقاء جيرونا، ناقش مدرب برشلونة تشافي مصير لاعبه المُعار عبد الصمد الزلزولي عقب تألقه اللافت في أوساسونا.
وأشاد مدرب البلوجرانا بالجناح المغربي وتألقه مع الفريق الذي بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا، مؤكداً عودته للفريق الصيف المقبل ثم مناقشة مستقبله مع إدارة النادي.