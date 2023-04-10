مباشرأخبار الانتقالات | تشافي يحسم مصير عبد الصمد الزلزولي وعملاق إنجلترا مهتم بحكيم زياش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Abdessamad Ezzalzouli Morocco.Getty Images.
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    توتنهام يراقب وضعية زياش

    ذكر "فوتبول إنسايدر" أن توتنهام هو الآخر مهتم بالتعاقد مع حكيم زياش في الصيف المقبل إذا رحل المغربي عن تشيلسي.

    وخرجت أنباء بخصوص اهتمام بي إس جي بإعادة محاولة ضم صانع الألعاب عقب فشله في يناير الماضي بإتمام الصفقة.

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    ماركينيوس سيجدد مع باريس

    أوضح قائد بي إس جي ماركينيوس في تصريحات نقلها "فابريتسيو رومانو" أنه مستمر في صفوف الفريق وسيجدد.

    وقال الصحفي الإيطالي إن البرازيلي سيوقع عقداً حتى يونيو 2027 في الأيام المقبلة مع باريس سان جيرمان.

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    كوليبالي يؤكد استمراره في تشيلسي

    في حوار مع "تايمز"، أكد كاليدو كوليبالي على استمراره مع تشيلسي الموسم المقبل رغم التقارير عن رحيله.

    وذكر السنغالي أنه يشكر تشيلسي على ثقته فيه وضمه الصيف الماضي وعازم على رد تلك الثقة بالأداء وإثبات أحقيته.

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    انهيار مفاوضات جيسي مارش وليستر

    أكدت كل المصادر المطلعة على انهيار مفاوضات جيسي مارش مع ليستر سيتي من أجل تولي منصب المدير الفني.

    ولم يتم توضيح الأسباب وراء انهيار المفاوضات التي قالت التقارير إنها اقتربت من الحسم والإعلان الرسمي قبل 24 ساعة.

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    صراع إنجليزي على باريلا

    بحسب "صن"، سيدخل الثنائي ليفربول وتشيلسي في صراع صيفي على نجم وسط إنتر نيكولو باريلا.

    وقال التقرير إن مبلغ في حدود 55 مليون يورو قد يكون كافياً لإقناع النادي الإيطالي ببيع لاعبه.

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    تشافي يحسم مصير الزلزولي

    أثناء المؤتمر الصحفي للقاء جيرونا، ناقش مدرب برشلونة تشافي مصير لاعبه المُعار عبد الصمد الزلزولي عقب تألقه اللافت في أوساسونا.

    وأشاد مدرب البلوجرانا بالجناح المغربي وتألقه مع الفريق الذي بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا، مؤكداً عودته للفريق الصيف المقبل ثم مناقشة مستقبله مع إدارة النادي.