كشف "فوت ميركاتو" عن وجود اهتمام من يوفنتوس بالتعاقد مع ظهير ريال مدريد ألفارو أودريوزولا.

اللاعب لا يدخل حسابات كارلو أنشيلوتي، وسبق له اللعب في إيطاليا مع فيورنتينا على سبيل الإعارة.