أوضحت عدة مصادر في إيطاليا أن مفاوضات تجديد عقد نيكولو زانيولو في روما قد توقفت وأن النادي لا يمانع بيعه في يناير.

وقالت "Republica" إن عدة أندية إنجليزية مهتمة بخدمات الدولي الإيطالي، أبرزها توتنهام، وأن سعر اللاعب في حدود 40 مليون يورو.