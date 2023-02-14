بحسب الصحيفة البرازيلية، جلوبو، فإنّ برشلونة قدّم عرضًا رسميًا مقابل 25 مليون يورو للتعاقد مع فيتور روكي من أتلتيكو باراناينسي.
وأوضحت أنّ رغبة اللاعب هي الانضمام إلى برشلونة، وسيكون خليفة روبرت ليفاندوفسكي في الخط الهجومي.
بحسب الصحيفة البرازيلية، جلوبو، فإنّ برشلونة قدّم عرضًا رسميًا مقابل 25 مليون يورو للتعاقد مع فيتور روكي من أتلتيكو باراناينسي.
وأوضحت أنّ رغبة اللاعب هي الانضمام إلى برشلونة، وسيكون خليفة روبرت ليفاندوفسكي في الخط الهجومي.
ذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" أنّ ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، يقترب من الرحيل بالمجان في نهاية الموسم الجاري بعد تأجيله مفاوضات تمديد العقد.
وأوضحت أنّ اللاعب لم يحدد موقفه بعد لكن يبدو أنّه أقرب للرحيل، كما أنّ موقف الفريق في دوري أبطال أوروبا هو ما يحسم الأمر.
بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو"، فنادي باريس سان جيرمان قد استقر بالفعل على فكرة رحيل نيمار دا سيلفا عن صفوفه في أقرب فرصة قادمة.
أكد موقع "ريليفو"، أن نادي تشيلسي يضغط لجعل انتقال اللاعب جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد إلى صفوفه نهائيًا، وسيحاول بالفعل أن يحقق ذلك في الصيف المقبل.
أكدت صحيفة "سبورت"، أن جورج مينديش وكيل أنسو فاتي قد علق مفاوضات تجديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم، حيث يسعى لتركه يركز على الأهداف الجماعية للفريق.
بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بضم اللاعب دينزل دومفريس في الصيف المقبل، وقد تواصلوا مع وكيله بالفعل.
قال رابيو في تصريحات لـ "دازون: "لا أعلم ما الذي سيحدث، أنا أتحدث للنادي وسنرى"، ليفتح الطريق أمام باب رحيله عن يوفنتوس بالتزامن مع ارتباط اسمه بمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات.