كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن موقفه من التوقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في 2024.

وقال في تصريحات صحفية:"عرض النادي للتجديد معي جعلني في غاية السعادة، إنها علامة للثقة، ولكن قبل التجديد يجب علينا الفوز بالبطولات".