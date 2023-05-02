مباشرأخبار الانتقالات | برشلونة يتحرك للحفاظ على جوهرته .. والكشف عن بديل إبراهيموفيتش!
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قنبلة سوق الانتقالات الصيفية .. مبابي مفاجأة سانتياجو برنابيو الجديد!
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رابطة الدوري الإسباني تحول أحلام برشلونة في ضم ليونيل ميسي إلى سراب!
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ليس إنتر هذه المرة .. السعودية تستهدف عملاق إيطاليا صاحب المليار يورو!
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موراتا بديل إبراهيموفيتش في ميلان!
أكدت "لا جازيتا ديلو سبورت"، أن ألفارو موراتا قد يكون بديلًا لزلاتان إبراهيموفيتش قريبًا في صفوف ميلان في ظل تكرر إصابات النجم السويدي مؤخرًا.
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مانشستر سيتي يستفسر عن نجم آرسنال
أكد موقع "فوتبول إنسايدر" أن نادي مانشستر سيتي مهتم بالحصول على خدمات اللاعب كيران تييرني من صفوف آرسنال في الموسم المقبل، وقد استفسر بالفعل على السعر المناسب ليغادر المدفعجية.
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برشلونة يجدد عقد لامين يامال
بحسب ما ذكر "فابريتسيو رومانو" فنادي برشلونة يخطط لتجديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال خلال الصيف المقبل وحتى 2026 على الأقل.