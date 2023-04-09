أفاد أدريان رابيو، متوسط ميدان يوفنتوس، مع "DAZN" بأنه لا يعرف إذا كان سيستمر مع ناديه السنة المقبلة أم لا.

وشدد اللاعب على أنه سيجلس مع الإدارة الخاصة بناديه ويناقش مستقبله، وذلك في حديثه عقب هزيمة يوفنتوس ضد لاتسيو السبت.