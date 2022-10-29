مباشرأخبار الانتقالات | بايرن يزاحم باريس على قائد مانشستر سيتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Pep Guardiola Man City 2022-23 HIC 2:1Getty/GOAL
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    نيوكاسل يتسوق في البرازيل

    وجه نيوكاسل أنظاره نحو السوق البرازيلية من أجل دعم خط هجومه بحسب "إكريم كونور".

    وقال التركي إن الفريق الإنجليزي يستهدف جناح فاسكو دا جاما الشاب إجوينالدو.

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    توتنهام يسعى لتجديد عقود ثلاثي الفريق

    ذكر "إكريم كونور" أن توتنهام يعمل جاهداً للحفاظ على نجومه، وعلى رأسهم هاري كين.

    وقال الصحفي المختص بالانتقالات إن سبيرز سيعرض على الثلاثي كين، إريك داير، وإميل هويبرج، عقوداً جديدة.

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    تجدد صراع جاكبو

    ذكر "نيكولو شيرا" أن أربعة أندية عملاقة بعثت كشافين لمباريات بي إس في مؤخراً لمتابعة كودي جاكبو.

    وأوضح التقرير أن برشلونة، آرسنال، بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد مهتمون بالجناح الهولندي الذي يمتد عقده حتى 2026.

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    نفي تجديد ألميرون

    أكد مدرب نيوكاسل إيدي هاو في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة عدم صحة تقارير مد عقد نجمه ميجيل ألميرون.

    وخرجت عدة تقارير إنجليزية لتفيد بتوصل نيوكاسل لاتفاق مع جناح الباراجواي من أجل عقد جديد، ليحل محل المنتهي في 2024.

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    جوسينس قد يغادر إنتر في يناير

    عاد اهتمام باير ليفركوزن بالتعاقد مع روبين جوسينس من صفوف إنتر بحسب "نيكولو شيرا".

    قلة مشاركات الظهير الأيسر كأساسي تفتح باب المغادرة في يناير المقبل بسبب عدم سعادة اللاعب بوضعه بحسب التقرير.

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    بايرن وباريس من أجل جوندوان

    بحسب "ماتيو موريتي" من "ريليفو"، يحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع إلكاي جوندوان من مانشستر سيتي.

    الفريق الباريسي يحاول استغلال عدم تجديد متوسط الميدان الألماني لعقده مع ناديه، ولكنه ليس الوحيد، إذ يتابع بايرن ميونخ هو الآخر الوضع بحسب التقرير.