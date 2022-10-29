أكد مدرب نيوكاسل إيدي هاو في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة عدم صحة تقارير مد عقد نجمه ميجيل ألميرون.

وخرجت عدة تقارير إنجليزية لتفيد بتوصل نيوكاسل لاتفاق مع جناح الباراجواي من أجل عقد جديد، ليحل محل المنتهي في 2024.