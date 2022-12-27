أوضح موقع "إف سي إنتر"، أن نادي باريس سان جيرمان لا يزال مصرًا على ضم اللاعب ميلان شكرينيار إلى صفوفه في أقرب وقت ممكن، وأن النادي مستعد لتقديم عرض أكبر من أجل ضمه.