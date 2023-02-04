ذكرت "ليفربول إيكو" أن نابي كيتا على الأرجح لن يجدد عقده مع ليفربول وسيرحل في الصيف المقبل.

وكشف التقرير أن متوسط الميدان الغيني في مفاوضات حالياً مع جلطة سراي بخصوص إمكانية الانضمام لصفوفه الموسم المقبل.