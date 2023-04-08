قالت "SER" إن باريس سان جيرمان قرر دخول سباق التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام في الصيف المقبل.

وارتبط الإنجليزي الشاب بالثنائي ريال مدريد وليفربول، مع أنباء عن تفوق للأخير على العملاق الإسباني، مع اهتمام مانشستر سيتي أيضاً بإعادة اللاعب إلى إنجلترا.