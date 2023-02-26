كشفت "تايمز" عن وجود مخططات من باريس سان جيرمان لبيع أحد الثلاثي نيمار، ليونيل ميسي، أو كيليان مبابي الصيف القادم.

التخلي عن أحد أضلاع الخط الأمامي سببه قواعد اللعب النظيف والضغط الكبير على النادي الفرنسي مؤخراً من يويفا لموازنة أموره المالية.