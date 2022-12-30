مباشرأخبار الانتقالات | إنزو يقترب من تشيلسي ودورتموند يجد بديل بيلينجهام

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Enzo Fernandez Argentina World Cup 2022Getty Images
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    هل يرحل فيليكس؟

    خرج دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، للحديث عن مستقبل جواو فيليكس مهاجم الفريق، بعد الفوز على إلتشي بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني.

    وقال المدرب الأرجنتيني:"سأحاول إخراج أفضل ما عنده طوال فترة تواجده معنا وبعدها سنرى ما سيحدث".

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    النصر يتجه نحو بوسكيتس

    يواصل نادي النصر السعودي محاولاته لإحداث طفرة شاملة في فريق المدرب رودي جارسيا، بمحاولة التعاقد مع الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

    النصر أصبح على اعتاب التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة تاريخية سيحصل فيها البرتغالي على 200 مليون يورو سنويًا.

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    تين هاج يريد مدافع نابولي

    قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإضافة كيم مين جاي مدافع نابولي إلى القائمة المفضلة للمدرب إريك تين هاج في يناير.

    وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى وجود اهتمام واسع من بعض الأندية الأوروبية الأخرى بضم المدافع الكوري الجنوبي الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 50 مليون يورو.

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    بديل بيلينجهام

    يطمح نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في التعاقد مع لاعب الوسط الأمريكي وستون مكيني من يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن هذه الخطوة تأتي استعدادًا لرحيل جود بيلينجهام عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

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    صراع إنجليزي على نجم سوسييداد

    كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن دخول مانشستر يونايتد وتشيلسي في منافسة لضم مارتين زوبيميندي.

    وأكدت على إعجاب كل من جراهام بوتر مدرب البلوز وإريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر بلاعب ريال سوسييداد الذي يمكنه الرحيل مقابل 60 مليون يورو وفقًا للشرط الجزائي في عقده.

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    سيتي يقتنص موهبة أرجنتينية

    يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتفعيل الشرط الجزائي في عقد الموهبة الأرجنتينية ماكسيمو بيروني والذي تبلغ قيمته 8 ملايين دولار.

    وقال فابريزيو رومانو إن صاحب الـ19 سنة الذي يلعب في نادي فيليز الأرجنتيني، سبق أن ارتبط بالانضمام لنيوكاسل يونايتد وبنفيكا لكنه اختار سيتي في النهاية.

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    محادثات مكثفة لضم إنزو

    دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، في محادثات مباشرة مع بنفيكا من أجل التعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب وسط الفريق في شهر يناير.

    وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن تشيلسي لا يريد دفع الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو على دفعة واحدة، ويفضل شراء الدولي الأرجنتيني على دفعات مالية مُقسمة.

    وأشار رومانو إلى عدم وجود أي عروض في الوقت الحالي من ليفربول أو مانشستر يونايتد، مع ترحيب إنزو بالانتقال إلى تشيلسي.