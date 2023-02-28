كشف موقع "إف سي إنتر نيوز" أن نادي إنتر قد يفكر في ضم اللاعب لوريس كاريوس لصفوفه في الصيف المقبل قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي في ظل اعتزال سمير هاندانوفيتش بنهاية الموسم.