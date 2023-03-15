يستعد نادي آرسنال الإنجليزي لتفعيل خيار التمديد بعقد لاعبه السويسري جرانيت جاكا لضمان استمراره لعام إضافي.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن هذا القرار لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على محاولات النادي اللندني للتعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام.
يستعد نادي آرسنال الإنجليزي لتفعيل خيار التمديد بعقد لاعبه السويسري جرانيت جاكا لضمان استمراره لعام إضافي.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن هذا القرار لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على محاولات النادي اللندني للتعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام.
كشف الصحفي التركي "إكرم كونور" عن قيام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعرض البرتغالي ريناتو سانشيس للبيع.
وأوضح أن نادي بنفيكا البرتغالي قد يحاول التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة خلال الصيف المقبل.
قال فابريتسيو رومانو إن هناك محاولة سعودية من أجل التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي.
وأشار إلى وجود محاولات أخرى من ناديين بالدوري الإنجليزي للتعاقد مع صاحب الـ30 سنة الذي ينتهي عقده في يونيو القادم.
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن مستقبل الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة يتوقف على اللعب المالي النظيف.
وقال خلال حديثه عن مستقبل اللاعب:"لا يزال من المبكر أن نحسم ما سيحدث مع ديمبيلي، قواعد اللعب المالي النظيف ستكون حاسمة لبرشلونة، لكنهم يريدون تجديد عقده".
وأشار خلال حديثه إلى عدم وجود أي عروض من أندية الدوري الإنجليزي من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي.
كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية عن فشل تشيلسي في التوصل لاتفاق نهائي مع ميسون ماونت من أجل التوقيع على عقد جديد.
وأشارت إلى أن الاتجاه الحالي هو إمكانية سماح البلوز برحيل ماونت بالمجان في صفقة انتقال حر في عام 2024.
كشف بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، عن موقفه من استمرار روميلو لوكاكو مع الفريق بعد انتهاء فترة إعارته من نادي تشيلسي الإنجليزي.
وقال ماروتا في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية:"الإعارة كانت لموسم واحد فقط، لذلك سيعود إلى تشيلسي في 30 يونيو بغض النظر عن جودة لعبه".
وأضاف:"هذا الموسم كان استثنائيًا بسبب المشاكل التي عشناها كأندية ولاعبين بسبب إقامة كأس العالم في منتصف الموسم، ولوكاكو تنطبق عليه هذه الحالة".