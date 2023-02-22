علق جوليان أراوخو المنضم حديثًا إلى برشلونة على انضمامه للفريق الكتالوني قادمًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.
وقال أراوخو:"كنت أحلم بيوم مثل هذا منذ فترة طويلة، أنا متحمس للغاية لبدء فصل جديد من مثير مع فريق رائع مثل برشلونة".
علق جوليان أراوخو المنضم حديثًا إلى برشلونة على انضمامه للفريق الكتالوني قادمًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.
وقال أراوخو:"كنت أحلم بيوم مثل هذا منذ فترة طويلة، أنا متحمس للغاية لبدء فصل جديد من مثير مع فريق رائع مثل برشلونة".
يؤمن جان بيير كاليوت رئيس نادي ريمس الفرنسي، بأن فولارين بالوجون مهاجم الفريق المعار من آرسنال لن يستمر بعد نهاية فترة إعارته.
وقال إن المهاجم المتألق سينضم إلى أحد كبار أوروبا لو لم يقرر آرسنال الاحتفاظ به في الصيف المقبل.
قال موقع "Fichajes" الإسباني إن ريال مدريد يريد التعاقد مع ستيفان بايشيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأوضح أن ريال يراقب اللاعب منذ فترة طويلة، ويتابع دخوله للفريق الأول للريدز، وسط اهتمام آخر من غريمه الكتالوني برشلونة.
علق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على الأنباء المتعلقة باستمراره مع ريال مدريد بعد الفوز 5/2 على ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وقال فينيسيوس:"أنا في ريال مدريد، وأريد البقاء هنا للاستمرار في كتابة التاريخ، إنه منزلي".
Vinicius Junior: “This is Real Madrid. I want to stay here, continue to making more history — this is my home” ⚪️🇧🇷 #UCL pic.twitter.com/mtC3HTLIUn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2023
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن رفض أرسين زاخاريان لاعب دينامو موسكو لفكرة الانتقال إلى جلطة سراي.
وهو ما يفتح الباب أمام تشيلسي الذي ينضم للعديد من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات النجم الروسي الشاب.
كشف موقع "CaughtOffside" الإنجليزي عن ظهور بعض الشكوك حول مستقبل المدرب يورجن كلوب مع ليفربول بعد السقوط أمام ريال مدريد 5/2 في دوري أبطال أوروبا.
وأشار إلى أن إدارة الريدز تستهدف إمكانية التعاقد مع يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ بدلًا منه في أقرب فرصة ممكنة.