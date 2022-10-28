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مباشرأخبار الانتقالات | أوبلاك قريب من مغادرة أتلتيكو وكونتي مطلوب في فريقه القديم
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النني إلى النصر؟ والد اللاعب يوضح
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توتنهام يصارع يونايتد على أوبلاك
أوضح "فوتبول لندن" أن يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال التقرير إن الثنائي توتنهام ومانشستر يونايتد قد يتصارعان الصيف المقبل على خدمات السلوفيني.
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سيتي يراقب مودريك
كشف "إكريم كونور" عن وجود كشافين من مانشستر سيتي في لقاء شاختار الأخير ضد سيلتيك بدوري الأبطال.
كشافو النادي الإنجليزي تواجدوا لمتابعة ميخايلو مودريك، الجناح الأوكراني المتألق، والذي ارتبط مؤخراً بآرسنال.
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يوفنتوس يعمل لإعادة كونتي
قالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.
ويريد يوفي استغلال أن كونتي لم يجدد عقده بعد مع توتنهام ليقوم بتعيينه بدلاً من ماسيمليانو أليجري.
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إيفرتون يراقب نجم وولفز
ذكر "إكريم كونور" أن إيفرتون مهتم بدعم خط هجومه بالتعاقد مع دانييل بودينس من صفوف وولفرهامبتون.
الجناح البرتغالي البالغ من العمر 27 عاماً في مفاوضات حالياً بحسب الصحفي التركي مع ناديه لمد عقده.
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لقاء إيجابي بين إنتر وشكرينيار
بحسب "لاجازيتا"، أسفر الاجتماع بين إنتر ووكلاء لاعبه ميلان شكرينيار عن بداية طيبة لمفاوضات مد عقده المنتهي بنهاية الموسم.
ويعرض إنتر بحسب التقرير عقداً طويل الأمد وراتب يقارب 6.5 مليون يورو موسمياً، بالإضافة إلى شارة القيادة على السلوفاكي.