في حواره مع "ماركا"، اعترف جوردي ألبا، ظهير برشلونة، أنه لا يعرف ما سيحدث عقب نهاية عقده مع الفريق.
وذكر ألبا أن الموسم الحالي ليس اعتيادياً في ظل تراجع مشاركاته، ولكنه يعمل من أجل تثبيت موقعه والحصول على الفرصة مع النادي الكتالوني.
في حواره مع "ماركا"، اعترف جوردي ألبا، ظهير برشلونة، أنه لا يعرف ما سيحدث عقب نهاية عقده مع الفريق.
وذكر ألبا أن الموسم الحالي ليس اعتيادياً في ظل تراجع مشاركاته، ولكنه يعمل من أجل تثبيت موقعه والحصول على الفرصة مع النادي الكتالوني.
كشف جواو فيليكس في حوار مع "آس" أنه لا يعرف حتى الآن مصيره من البقاء مع تشيلسي أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.
وقال البرتغالي إن عقد إعارته لا يضم بنداً للشراء، وأنه يمر بعد بأيامه الأولى مع البلوز ولا يعرف ما سيحدث الصيف المقبل.
أوضح مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا للإعلام على هامش ندوة حضرها الخميس أنه يشعر بالتفاؤل حيال مد عقد نجمي الفريق هاكان تشالهان أوغلو وأليساندرو باستوني.
وذكرت تقارير أن باستوني يطلب قرابة ستة مليون يورو للتوقيع، بينما يعرض إنتر 4.5 مليوناً حتى الآن، بينما زميله التركي وافق على راتب يقارب خمسة ونصف مليون يورو بالموسم.
أفادت "صن" بأن توتنهام سيواصل بحثه الصيف المقبل عن قلب دفاع من أجل تعزيز الخط الخلفي للفريق.
وذكر التقرير أن الفريق الإنجليزي سيحاول ضم يوشكو جفارديول من لايبزيج، المدافع الكرواتي المطلوب في ريال مدريد وتشيلسي.
أوضحت "ديلي ميل" أن بيير إيمريك أوباميانج سيرفض عرض فريق لوس أنجلوس الأمريكي لضمه في الأيام المقبلة.
ويحق للفريق الأمريكي ضم الجابوني من تشيلسي عكس الفرق الأوروبية لأن الموسم سيبدأ بعد هناك، وبالتالي لن يعد فريقاً ثالثاً بنفس الموسم للاعب، الأمر الذي أحبط رحيله عن البلوز في يناير.
وقال التقرير إن لوس أنجلوس كان مستعداً أن يعرض عقد إعارة قصير الأمد على أوباميانج ولكن يخشى عدم موافقة اللاعب.