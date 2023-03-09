ناقش أنطونيو كونتي مع "أمازون برايم" مستقبله في توتنهام، موضحاً أن عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم وأنه سيكمله من طرفه.

وأوضح الإيطالي أن ربما النادي يتخذ قراراً ويقرر إقالته قبل ذلك الموعد، الأمر الذي ناقشته عدة تقارير بعد وداع الفريق الأربعاء لدوري أبطال أوروبا.