قال المدير الرياضي لميلان باولو مالديني مع "ميدياست" على هامش لقاء تورينو الأخير إن المفاوضات مع رافائيل لياو تسير بشكل طيب.
وأكد مالديني أن نجم الفريق البرتغالي عازم على البقاء، وأن النادي يحاول حسم المفاوضات في أسرع وقت ممكن.
قال المدير الرياضي لميلان باولو مالديني مع "ميدياست" على هامش لقاء تورينو الأخير إن المفاوضات مع رافائيل لياو تسير بشكل طيب.
وأكد مالديني أن نجم الفريق البرتغالي عازم على البقاء، وأن النادي يحاول حسم المفاوضات في أسرع وقت ممكن.
بعد إعلانه رسمياً عن ضم جواو فيليكس من أتلتيكو، أوضح "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي لن يتوقف عن مساعيه لضم ماركوس تورام.
المهاجم الفرنسي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري مع بوروسيا مونشجلادباخ وبحسب التقارير لا نية لمده.
أصبحت فرضية رحيل بيير أوباميانج لفريق جديد في يناير مستحيلة في ظل قوانين الفيفا التي تمنع تمثيله لثلاثة فرق في نفس الموسم بعد لعبه مع برشلونة وتشيلسي بالفعل.
وكشف "فابريزيو رومانو" أن برشلونة لا يمانع إعادة الجابوني ولكن بشرط أن يكون مجاناً، وأن يرحل ممفيس ديباي.
أوضح "فابريزيو رومانو" أن بشكتاش يعطل انتقال فاوت فيخورست إلى صفوف مانشستر يونايتد.
الفريق التركي الذي يلعب له الهولندي مُعاراً من بيرنلي لن يسمح للاعبه بالمغادرة إلا لو عثر على بديل في يناير.
قالت "Il messagero" إن نيوكاسل قد تقدم بعرض لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو.
نجم وسط الميدان الصربي محط اهتمام عديد الأندية ولكن التقرير ذكر أن الفريق الإنجليزي قد يدفع ما يزيد عن 60 مليون يورو لضمه.
قال الصحفي "Santi Aouna" إن سفيان أمرابط قرر اختيار اللعب مع أتلتيكو مدريد ورفض عروض ليفربول وتوتنهام والبقية.
وأوضح التقرير أن المغربي مقتنع بمشروع الفريق الإسباني، ولكن العقبة السعر الذي يطلبه فيورنتينا لبيع نجمه.
ذكرت "ريبوبليكا" أن آرسنال أعاد إحياء اهتمامه بالنجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ومستعد للتقدم بعرض لضمه.
وأفادت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس لا يمانع بيعه مهاجمه ولكن يطلب على الأقل 100 مليون يورو.