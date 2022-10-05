قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال يريد بعض الضمانات قبل تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

وأوضح أن اللاعب طلب من المدرب تين هاج الحصول على وعد للمشاركة بانتظام مع الفريق في حالة التوقيع على عقد جديد.