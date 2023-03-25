كشفت "لاجازيتا" عن وجود اهتمام من ميلان بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا.
لاعب يوفنتوس السابق ينتهي عقده في 2024 ويتوقع ميلان بحسب التقرير أن 20 مليون يورو ستكون كافية لضمه الصيف القادم.
كشفت "لاجازيتا" عن وجود اهتمام من ميلان بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا.
لاعب يوفنتوس السابق ينتهي عقده في 2024 ويتوقع ميلان بحسب التقرير أن 20 مليون يورو ستكون كافية لضمه الصيف القادم.
بحسب "فوتبول إنسايدر"، سيرحل لوكاس باكيتا عن صفوف وست هام إذا فشل الفريق بتفادي الهبوط هذا الموسم.
المطارق تعاني بقوة محلياً رغم التألق بدوري المؤتمر الأوروبي، إذ ينافس الفريق منذ بداية الموسم للخروج من مقاعد الهبوط.
عقب تعيينه في بايرن ميونخ، سيتحرك توماس توخيل لضم لاعبين سابقين له من صفوف تشيلسي لتعزيز صفوف البافاري بحسب "كالتشيو ميركاتو".
وقال التقرير إن المدرب الألماني يستهدف الحارس إدوارد ميندي، بالإضافة إلى ماتيو كوفاشيتش من أجل الانضمام معه إلى بايرن.
قال "إكريم كونور" إن نيوكاسل آخر الأندية المهتمة بخدمات نجم بوروسيا مونشنجلادباخ ماركوس تورام.
المهاجم الفرنسي أعلن عدم مد عقده مع ناديه الألماني، وسط صراع من بايرن ميونخ، برشلونة، وإنتر على ضمه.
قالت "لاجازيتا" إن إنتر وجه أنظاره نحو مهاجم تشيلسي بيير إيمريك أوباميانج لتعزيز صفوفه الصيف المقبل.
ويحاول إنتر بحسب التقرير استغلال انقطاع العلاقات بين أوباميانج وناديه الإنجليزي تماماً في الأسابيع الماضية.
بحسب "إكريم كونور"، أصبح إيندهوفن منفتحاً على فكرة بيع نجمه إبراهيما سانجاري في الشهور المقبلة.
اللاعب الإيفواري يحظى باهتمام كبير في إنجلترا من توتنهام، ليفربول، آرسنال، وتشيلسي بحسب الصحفي التركي.