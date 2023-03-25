عقب تعيينه في بايرن ميونخ، سيتحرك توماس توخيل لضم لاعبين سابقين له من صفوف تشيلسي لتعزيز صفوف البافاري بحسب "كالتشيو ميركاتو".

وقال التقرير إن المدرب الألماني يستهدف الحارس إدوارد ميندي، بالإضافة إلى ماتيو كوفاشيتش من أجل الانضمام معه إلى بايرن.