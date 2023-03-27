أوضح "فوتبول ترانسفيرز" أن آرسنال سيعود الصيف المقبل بعرض جديد لضم مويسيس كايسيدو من صفوف برايتون.
وحاول المدفعجية في يناير ضم اللاعب الإكوادوري، ولكن برايتون رفض بيع لاعبه رغم الحديث عن عروض تخطت 70 مليون يورو.
أوضح "فوتبول ترانسفيرز" أن آرسنال سيعود الصيف المقبل بعرض جديد لضم مويسيس كايسيدو من صفوف برايتون.
وحاول المدفعجية في يناير ضم اللاعب الإكوادوري، ولكن برايتون رفض بيع لاعبه رغم الحديث عن عروض تخطت 70 مليون يورو.
كشف "فابريزيو رومانو" عن نية تشيلسي تمديد عقد نجولو كانتي رغم غيابه لعدة شهور بسبب الإصابة.
وذكر التقرير أن البلوز سيعرضون عقداً جديداً لموسمين ونصف الموسم على متوسط الميدان الفرنسي.
قالت "ريليفو" إن أتلتيكو مدريد هو آخر المهتمين بمهاجم إيطاليا الجديد صاحب الأصول الأرجنتينية ماتيو ريتيجي.
وكانت تقارير إيطالية أفادت بوجود صراع بين ميلان وإنتر على خدمات لاعب تيجري الأرجنتيني.
أفادت "صن" بوجود رفض من موهبة برايتون إيفان فيرجسون لفكرة الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
وقال التقرير إن المهاجم الشاب يرى أن الأفضل في الفترة الحالية الاستمرار في صفوف برايتون لتطوير مشواره الكروي.
ذكرت "موندو" أن برشلونة يفاوض أتلتيكو مدريد من أجل تخفيض قيمة يانيك كاراسكو لضمه الصيف المقبل.
وكانت التقارير أكدت على اتفاق الناديين على 15 مليون يورو وأولوية للبلوجرانا في ضم الجناح أثناء مفاوضات ممفيس ديباي يناير الماضي.
كشفت "موندو" أن مدافع أتلتيك بيلباو إينييغو مارتينيز يفضل الانتقال لصفوف برشلونة الصيف القادم عند انتهاء عقده.
وقال التقرير إن نابولي وإنتر، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد قدموا عروضاً لقلب الدفاع الباسكي للتوقيع معه مجاناً في يونيو.
قالت "سبورت" بالإضافة لعدة مصادر إسبانية مطلعة إن أتلتيكو مدريد فتح قنوات للتواصل مع داني سيبايوس.
وحتى الآن لم يجدد الدولي الإسباني عقده مع ريال مدريد المنتهي في يونيو المقبل، وذكر التقرير أن متوسط الميدان يعطي الأولوية لناديه الحالي.
كشفت "موندو" عن مفاجأة بخصوص مستقبل إيفان نديكا، مدافع آينتراخت فرانكفورت، الذي ارتبط بالانتقال المجاني لصفوف برشلونة الصيف المقبل.
وقال التقرير إن روما بقيادة جوزيه مورينيو يعمل على إقناع اللاعب بتحويل وجهته من الفريق الكتالوني نحو العاصمة الإيطالية الصيف المقبل.