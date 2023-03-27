كشفت "موندو" عن مفاجأة بخصوص مستقبل إيفان نديكا، مدافع آينتراخت فرانكفورت، الذي ارتبط بالانتقال المجاني لصفوف برشلونة الصيف المقبل.

وقال التقرير إن روما بقيادة جوزيه مورينيو يعمل على إقناع اللاعب بتحويل وجهته من الفريق الكتالوني نحو العاصمة الإيطالية الصيف المقبل.