قالت "ديلي ميل" إن وست هام هو أبرز الأندية المهتمة بخدمات نجم مانشستر يونايتد آرون وان بيساكا.

الظهير الأيمن لا يدخل في حسابات الجهاز الفني ليونايتد، وبحسب التقارير، لا يمانع النادي رحيله على سبيل الإعارة في يناير.