مهاجم جديد قريب من الهلال
وأشار الموقع، إلى تراجع بارتيزان بلجراد، عن اتفاقه السابق مع الشارقة، بطل الدوري الإماراتي، للتخلي عن جوميز، بعد أن عرض مسئولو الهلال، مبلغ أكبر وصل إلى 6 ملايين يورو.
هارون كمارا يرفض عرضًا مغريًا
لاعب القادسيةهارون كمارا رفض قبول العرض الكبير الذي قدم له الموسم الماضي من أحد الأندية الكبيرة الذي يصل إلى 30 مليون ريال.
وبين المصدر وفقا لــ الشرق الأوسط أن كمارا لم يوضح سبب الرفض إلا أن المرجح رغبته في تقديم أفضل ما لديه مع القادسية على أن ينتقل بنهاية الموسم.
مدرب روماني يقود الهلال
الزعيم يبحث عن مدربقالت تقارير صحفية أن إدارة الهلال توصل إلى اتفاق مع الروماني رازفان لوسيسكو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي المقبل.
وأوضح موقع "fanatik.ro"، أن نادي الهلال، سيقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لوسيسكو مع باوك اليوناني، والمقدر بمليوني يورو، حيث أعلن المدرب الروماني، رحيله رسميًا عن الفريق.
الأهلي يتعاقد مع محمد خبراني
لاعب القادسية
أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن تعاقدها مع اللاعب محمد خبراني لاعب القادسية لمدة 4 أعوام مقبلة.
\وكان الأهلي مع سلطان مندش جناح فريق الفيصلي عقداً لثلاثة مواسم، في صفقة مجانية.
كانت إدارة الأهلي، قد أعلنت عن إتمام صفقة ضم اللاعب يزيد البكر، لمدة 4 سنوات؛ لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.
إدارة الاتحاد توجه الشرك لجماهير باجندوح
وأبلغ مجلس الإدارة وسيط اللاعب بعدم رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل 2019، متمنيًا له التوفيق في مشواره الرياضي المقبل .
لاعب الهلال مطلوب في نادي الوداد
المغربي أشرف بنشرقي
قالت صحيفة "الصباح" المغربية أن مهاجم نادي الهلال، أشرف بنشرقي، على رادار نادي الوداد المغربي، وذلك بعد تداول أنباء عن خروجه من حسابات الزعيم.
وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود رغبة لدى نادي الزمالك المصري في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الشباب مهتم بالتعاقد مع لاعب لانوس الأرجنتيني
تسعى إدارة نادي الشباب، إلى التعاقد مع قلب الدفاع اللاعب البارجوياني رولاندو غارسيا غيرينو لاعب نادي لانوس الأرجنتيني.
وأكدت صحيفة Diario El Día، أن مدرب الشباب خورخي الميرون هو من طلب التعاقد مع “غيرينو”؛ لتقوية دفاع الفريق.
انترناسيونال يكشف عن طلبه لبيع إيدينليسون
أخبرت إدارة انترناسيونال مفوض نادي الهلال السعودي أن إدارة النادي البرازيلي مستعدة للتخلي عن اللاعب إيدينليسون مقابل 15 مليون دولار، عرض الزعيم كان 5 مليون دولار
إدارة الاتحاد تواصل السعي خلف آدم وكمارا
محاولات إدارة العميد
ينتظر أن تحسم إدارة الاتحاد المفاوضات مع أحد اللاعبين المهاجمين المحليين، حيث تشهد طاولة المفاوضات وفقاً للمصادر وجود عدد من الأسماء مثل الثنائي الهجومي لفريقي التعاون والقادسية عبد الفتاح آدم وهارون كمارا، إضافة إلى عدد من الخيارات لتدعيم صفوف الفريق دفاعياً مثل المدافع القدساوي محمد خبراني.
فرجاني ساسي ينفي الرحيل للهلال أو النصر
الدولي التونسي
أكد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، ولاعب منتخب نسور قرطاج، على رغبته في الاستمرار مع نادي الزمالك الفترة المقبلة.
جاء ذلك ردًا على الأنباء التي ترددت حول رغبة ناديي النصر والهلال بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
النصر يستهدف هداف الدوري التركي بدلاً من نجم الفريق
صفقة في الأفق
أشارت تقارير إلى أن إدارة النصر، قدمت عرضًا جديدًا لفريق جلطة سراي التركي من أجل التعاقد مع مهاجمه السنغالي مباي دياني، مقابل التخلي عن خدمات النيجيري أحمد موسى جناح الفريق الأول إلى غلطة سراي التركي.
الفتح يتعاقد مع صقر عطيف
أعلن نادي الفتح السعودي رسميًا، التعاقد مع صقر عطيف؛ لاعب وسط أحد السعودي، لمدة موسمين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.
ولم يقضي لاعب الوسط في نادي أحد، سوى ستة أشهر فقط بعد أن انضم له في يناير الماضي في صفقة انتقال حر.
كاريلو يرحل عن الدوري السعودي
يقترب من الدوري البرازيلي
اقترب اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو نجم خط وسط نادي الهلال من الرحيل عن الفريق بنهاية إعارته هذا الصيف.
وبات اللاعب البيروفي في طريقه للانتقال إلى فريق فلامينجو البرازيلي الذي يرغب في التعاقد معه عقب كوبا أمريكا 2019.
سييرا يُطيح بعشرة لاعبين من قائمة الاتحاد
مجزرة في صفوف العميد
كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن وجود رغبة لدى الإدارة في الإطاحة بعشرة لاعبين من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويأتي ضمن الـ10 لاعبين المستبعدين كلاً من؛ محمد ريمان وعمر المزيعل، عمار النجار وراكان النجار ومحمد قاسم وناصر الشمراني وياسين برناوي وذلك بعد طلب سييرا بالاستغناء عنهم.
الخبراني يقترب من الأهلي
لاعب نادي القادسية
كشفت تقارير صحفية عن وجود اتفاق مبدئي مع محمد خبراني وإدارة القادسية، للانتقال إلى الفريق بدايةً من الموسم الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ تنتظر اعتماد إدارة نادي القادسية، للتفاوض على بقية التفاصيل الخاصة بصفقة خبراني، ومن ثم الإعلان الرسمي عنها، وتستهدف التوقيع مع المدافع، بطلب من الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد لفريق “الراقي”، لتدعيم الخط الخلفي.
محمد السهلاوي مطلوب في نادي العدالة
لاعب العالمي
قال رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي أن محمد السهلاوي لاعب كبير، وله تاريخ مميز مع ناديه السابق النصر أو المنتخب السعودي، وأعتقد أنه لا يزال من النجوم الكبار في الملاعب السعودية. وفي الحقيقة، نحن نريده ونتمنى أن يكون معنا ويشكل مع هداف دوري الأولى المدغشقري أندريا ثنائياً مميزاً في خط الهجوم، لكن العائق أننا لا يمكن أن نوفر ما يطلبه، ويجب أن تكون هناك بعض التنازلات من طرف اللاعب
إلتون جوزيه يقرر الرحيل عن القادسية
أعلن إلتون جوزيه لاعب فريق القادسية أنه اتخذ قراراً بترك فريق القادسية بعد انتهاء عقده نهاية الشهر الحالي، ويأتي هذا القرار بعد هبوط الفريق إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
وقال اللاعب البرازيلي أنه اتخذ هذا القرار بعد علمه أن الإدارة كانت تنوي عدم التجديد له منذ 8 أشهر ولم تخبره، كما عبر عن رغبته في البقاء في الدوري السعودي الموسم المقبل.
فريق كبير ينتظر حسم باجندوح موقفه مع الاتحاد
متوسط الميدان ينتظر قرار المدرب سييرا بعد العودة من إجازته السنوية
لم يحسم جمال باجندوح موقفه مع إدارة الاتحاد حتى الآن سواءً بتجديد عقده أو الرحيل، وذلك بالرغم من أن المتبقي في عقده شهر واحد فقط.
وبحسب جريدة عكاظ السعودية، فإن أحد الأندية الكبيرة في المملكة تترقب مصير صاحب الـ26 عاماً دون الإفصاح عن اسمه، وأن هذا الفريق من المرجح أن ينتظر انتهاء عقد اللاعب ومن ثم ضمه في صفقة انتقالٍ حر في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وكيل عموري يفجر مفاجأةً مدوية
صرح نادر المرزوقي وكيل أعمال عمر عبد الرحمن عموري إلى أن الهلال لم يتفاوض مع اللاعب الإماراتي حتى الآن، وذلك على عكس الأخبار التي خرجت في الأيام السابقة.
وتحدث وكيل نجم الزعيم عن رغبة موكله قائلاً أن اللاعب يرغب في البقاء في صفوف الموج الأزرق، سعياً منه لإثبات ذاته بعد أن انتهى موسمه الماضي مبكراً لإصابته بالرباط الصليبي.
تيكسيرا يقترب من الشباب
النصر يقترب من الحصول على توقيع دياني
أكدت مصادر تركية أن النصر أصبح قريباً من ضم مباي دياني مهاجم جلطة سراي التركي، وذلك تحسباً لرحيل هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله.
وبحسب المصادر فإن المهاجم السنغالي سيتقاضى مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 ملايين يورو سنوياً، وذلك في حالة انضمامه في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكن الصفقة لم تنته حتى الآن لطلب النادي التركي 16 مليون يورو فيما قدمت إدارة فرسان نجد عرضاً يقدر بـ13 مليون يورو فقط.4
لوران بلان ضمن خيارات الهلال
أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الهلال رفع سقف مطالبه من ناحية المدرب، وأن الإدارة تبحث الآن عن مدرب عالمي من طراز رفيع، وبحسب الأخبار فإن المدرب الفرنسي لوران بلان دخل ضمن حسابات إدارة الزعيم.
المدرب الفرنسي هو واحد من كبار لاعبي كرة القدم في حقبة التسعينات، وهو أحد أعضاء الجيل الذهبي لفرنسا الذي فاز بكأس العالم 1998، وسبق له اللعب لبرشلونة ومارسيليا والإنتر ومانشستر يونايتد، أما على الصعيد التدريبي فكانت له 3 مغامرات، الأولى مع بوردو والثانية مع منتخب الديوك أما الثالثة فكانت مع باريس سان جيرمان.
عبدالفتاح آدم على أعتاب الاتحاد
لاعب التعاونأكدت تقارير صحفية أن عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد توصل اللاعب لاتفاق مبدئي مع ناديه للانتقال للعميد.
وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإنه من المنتظر أن تُحسم الصفقة لصالح الاتحاد في غضون الأيام القليلة القادمة.
الشباب يرفض التخلي عن تركي العمار
حارس البرتغال يرفض الأهلي
حارس مرمى سبورتنج لشبونة
قرر الحارس انطونيو ألبرتو باستوس الشهير بـ "بيتو"، الاستمرار في الدوريات الأوروبية حتى يكون تحت أنظار مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس.
تقارير أشارت إلى أن ألبرتو رفض خلال الأيام الماضية عرضًا للانضمام إلى النادي الأهلي بقيمة 2 مليوني يورو سنويا.
الاتحاد يستهدف دعم دفاعه بلاعب صربي
لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“
يسعى نادي الاتحاد لضم الظهير الأيمن الدولي لمنتخب صربيا، لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“ ، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، بناء على طلب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي يعرف اللاعب جيدًا.
ووفقا لتقارير صربية فإن إدارة بارتيزان لا تمانع في بيع اللاعب نظير مبلغ مادي مناسب لهم بحسب ما وصفت التقارير.
العويشير يقترب من العودة إلى النصر
حارس العالمي السابق
طالب مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا إدارة ناديه بإعادة التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير الذي تم إجراء مخالصة نهائية معه بعد فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ووقع العويشير مع إدارة أحد حتى نهاية الموسم، ومن المعروف أن الإدارة النصراوية اشترطت في المخالصة أحقيتها بإعادة تسجيل اللاعب بعقد جديد يبلغ فيه خلال شهر يونيو الحالي.
الأهلي يُجدد عقد حسين عبدالغني
قالت تقارير صحفية مقربة من إدارة النادي الأهلي وجود رغبة لتجديد عقد حسين عبد الغني قائد الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، بعد أن انتهى عقده الشهر الجاري.
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب الجديد للفريق، على التجديد مع عبد الغني بعد الاطلاع على الأمور الفنية المتعلقة باللاعب خلال المباريات والتدريبات التي شارك فيها الموسم الماضي رافضاً فكرة اعتزاله اللعب.
جيسوس يخطف كاريلو من الهلال
مدرب الزعيم السابق يقترب من ضم كاريلوكشفت وسائل الإعلام البيروفية أن نادي فلامنغو الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مهتم بالتعاقد مع البيروفي أندري كاريلو الذي لعب للهلال في الموسم المنصرم معاراً من قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وجيسوس، ما سيصعب مهمة الهلال في إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.
الهلال يُفاضل بين لاودروب وجينيسيو
الزعيم يبحث عن مدير فني
قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود مفاضلة بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو على قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.
وسيتقرر بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.
إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق.