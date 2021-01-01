أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يستغني عن محترفيه والاتحاد يجدد لكاريلي

اتجاه هلالي بالاستغناء عن نجميه المحترفين
وفقًا لما أوردته صحيفة الجزيرة السعودية، فإن إدارة الهلال قررت ترك ملف اللاعبين الأجانب للمدير الفني الجديد ليوناردو جارديم.
وبحسب الصحيفة، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى رحيل النجمين سيباستيان جيوفينكو وأندريه كارييو، وذلك بالتراضي بين جميع الأطراف.
محترف الاتحاد يهدد بفسخ العقد!
أشارت مصادر سعودية إلى أن الحارس مارسيلو جروهي قدم إنذارًا رسميًا للاتحاد بفسخ تعاقده.
وكان البرازيلي قد طالب الإدارة في وقتٍ سابق بالحصول على رواتبه المتأخرة، والتي تصل إلى 3 أشهر.
الإعارة أم الاستغناء .. النصر يبحث مستقبل محترفه
أشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة النصر وضعت خيارين لمستقبل الكوري الجنوبي كيم جين سو.
المدافع الكوري كان قد تعرض لإصابة طويلة في ديسمبر الماضي أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وهو ما اضطر إدارة العالمي لإعارته بعد اكتمال شفائه.
وبحسب الإعلامي خالد الرشيد، فإن إدارة النصر ترغب في إعارة كيم جين سو من جديد، وفي حال عدم وصول عروض سيكون القرار هو الاستغناء عنه
تركي آل الشيخ يعلق على تجديد الاتحاد لكاريلي!
ماذا قال رئيس هيئة الترفيه؟
علق تركي آل الشيخ على تغريدة نادي الاتحاد التي أعلن فيها عن التجديد مع فابيو كاريلي، وعبر باختصار عن ترحيبه في القرار.
تصرف حكيم👏🏻👍🔥🇸🇦❤️— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 1, 2021
ورد آل الشيخ على التغريدة بكلمتين هما: "تصرف حكيم".
رسميًا .. كاريلي اتحادي حتى 2022
العميد يجدد الثقة في مدربه
أعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق، لمدة موسم آخر، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022.
📸📝 فابيو كاريلي مدرباً للاتحاد حتى 2022 pic.twitter.com/18XCOBaRtJ— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 1, 2021
الأهلي يخطط لصفقة مدوية من الرائد
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الأهلي وضع أكثر من خيار في ملف المدير الفني الأجنبي، وجاء على رأسهم الألباني بيسينك هاسي المدير الفني للرائد.
وأكدت الصحيفة أن هناك مفاوضات بين الطرفين، والأهلي اقترب بالفعل من التعاقد مع المدرب الألباني خلال الأيام المقبلة لقيادة الراقي بداية من الموسم المقبل.
الشباب يعلن رحيل نجميه
قدم نادي الشباب الشكر لنجميه محمد سالم وعبد الملك الخيبري على الفترة التي قضاها مع الفريق، وذلك في اعقاب رحيلهما مع نهاية الموسم في الدوري السعودي.
شكراً لكم 🤍#الشباب pic.twitter.com/hE4DxxBHdj— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 31, 2021
الليث الأبيض شكر أيضًا المدرب كارلوس هيرنانديز على دوره في الوصول بالفريق لوصافة ترتيب الدوري السعودي، كما أعلن عن تولي شاموسكا بدلاً منه.
رسميًا .. مهند عسيري وحسين شيعان شبابيين
الليث الأبيض يبدأ سوق الانتقالات مبكرًا
كشف الشباب عن التعاقد مع مهند عسيري وعودته للفريق مرة أخرى قادمًا من الأهلي لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم المقبل.
✔️ "عسيري" يعود لعرين الليوث#الشباب pic.twitter.com/7vPEHeTrny— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 31, 2021
ووقعت إدارة الشباب مع حسين شيعان أيضًا لمدة موسمين حارس مرمى التعاون.
ويسعى الليوث لتدعيم الفريق من أجل المنافسة على اللقب بقوة في الموسم المقبل، بعد فقدانه بصعوبة كبيرة خلال الموسم المنصرم لصالح الهلال.
النصر يعلن رحيل 5 من نجومه
كشف نادي النصر عن الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء عقودهم مع العالمي وهم 5 لاعبين بينهم ثنائي أجنبي.
شكرًا لكل ما قدمتموه مع ناديكم #النصر— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 31, 2021
أمنياتنا لكم بالتوفيق 🙏 pic.twitter.com/HCZLdFHgUR
وأعلن النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن رحيل 5 لاعبين من بينهم الثنائي، الأسترالي براد جونز والبرازيلي مايكون بيريرا.
وكشف العالمي أيضًا عن رحيل الثلاثي يحيى الشهري ورائد الغامدي وعبدالعزيز الدوسري، بعد انتهاء عقودهم مع الفريق وعدم تمديدها.
رسميًا .. الشباب يعلن التعاقد مع شاموسكا
البرازيلي يبدأ مهمته في الموسم الجديد
أعلن نادي الشباب عن المدير الفني الجديد للفريق، والتي ستبدأ مهمته انطلاقًا من الموسم المقبل، بعد إنهاء الموسم المنصرم تحت قيادة كارلوس هيرنانديز.
✔️ "شاموسكا" 🇧🇷 مدربًا لليوث#الشباب pic.twitter.com/DJhY5C5xkt— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 31, 2021
وعبر الحساب الرسمي للشباب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال البيان: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا مع المدير الفني البرازيلي السيد (بريكليس شاموسكا) وذلك لمدة موسمين".
وأضاف: "بدورها تمنت إدارة النادي التوفيق لشاموسكا في مهمته الفنية المقبلة مع شيخ الأندية".
جيوفينكو يحسم الجدل حول مستقبله مع الهلال
فجر سيباستيان جيوفينكو مفاجأة كبرى تخص مستقبله مع فريقه الهلال السعودي، وذلك خلال تصريحاته عقب التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
كانت جميع المصادر الصحفية قد أجمعت على رحيل جيوفينكو بنهاية الموسم، خاصة بعد استبعاده من قائمة الهلال لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
لكن على عكس المتوقع، أكد اللاعب أنه مستمر مع الهلال في تصريحاته بعد التتويج، وقال: "مازال عقدي مستمر مع الهلال، لم يتحدث معي أحد حول الرحيل، لذا أنا باقٍ مع الفريق في الموسم القادم".
حجازي يحدد مستقبله مع الاتحاد
المدافع المصري حسم الأمر
أبدى أحمد حجازي مدافع الاتحاد رضاه عن موسمه الأول مع فريقه، والذي لعبه معارًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، مشيرًا إلى سعادته بعودة الجماهير إلى الملاعب السعودية.
الاتحاد كان قد أعلن عبر لسان مسؤوليه أنه أتم شراء حجازي بالفعل من وست بروميتش، لكن دون الإعلان رسميًا عن ذلك أو تفاصيل العقد الجديد، وقد قيل أن الصفقة كلفت النادي ما بين 2.5 إلى 4 ملايين يورو.
صاحب الـ30 عامًا تحدث عقب الفوز على الاتحاد في ختام الدوري السعودي مبديًا سعادته بالانتصار، وحول مستقبله قال :"قدمت موسمًا أول جيد جدًا مع الاتحاد واستطعنا تحديد بعض أهداف الفريق، نريد البناء على نجاحنا في الموسم الحالي خلال العام القادم، أنا مستمر مع الاتحاد بإذن الله"