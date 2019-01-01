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اليابان × قطر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة اليابان وقطر، في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2019

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2019-02-01T14:46:01Z

45’ الحكم يحتسب (1) دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-02-01T14:45:24Z

44’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب الياباني لمحاولة البحث عن هدف لتقليص الفارق قبل نهاية الوقت الاصلي من الشوط الاول 

2019-02-01T14:43:45Z

43’ تنفيذ الركنية بعرضية من شيباساكي لداخل المنطقة لكن ابعدها لتردد على الجهة اليسري إلى هيروكي ساكاي الذي أرسلها فى إتجاه يويا اوساكو داخل المنطقة لكنه فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-01T14:42:21Z

41’ هجمة خطيرة من على حدود المنطقة للمنتخب الياباني وتمريرة من يويا أوساكو على حدود المنطقة إلى مينامينو الذي حاول تمريرة فى إتجاه شيوتاني داخل المنطقة لكن ابعدها بوعلام إلى ركنية قبل ان يسددها الياباني 

2019-02-01T14:40:44Z

40’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ريستيو دوان لداخل المنطقة لكن ابعدها المدافع بوعلام خوخي بفدائية من امام الجميع 

2019-02-01T14:38:45Z

38’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق شياساكي لداخل المنطقة ابعدها بسام الراوي لتردد امام مينامينو الذي حاول التسديد لكن ابعدها من امامه بوعلام خوخي بنجاح 

2019-02-01T14:36:59Z

37’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق أكرم عفيف لكن تدخل معه تسوكاسا شيوتاني بدفعة قوية لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب لتتحول الكرة إلى رمية تماس للمنتخب الياباني 

اوووووووووووووووووووووه،،،،،، القائم يتعاطف مع المنتخب الياباني

2019-02-01T14:35:19Z

36’ هجمة خطيرة للمنتخب القطري وتمريرة تصل إلى المعز على على يمين المنطقة ليسددها تسديدة مرت بالعرض ليتلقاها حسن الهيدوس بتسديدة قوية تصطدم فى القائم الايمن لمرمي المنتخب الياباني 

2019-02-01T14:33:42Z

33’ المنتخب الياباني يفشل حتي الان فى إختراق دفاعات المنتخب القطري المنظم 

2019-02-01T14:30:48Z

30’ تنفيذ الخطأ من ريستيو دوان بتسديدة مباشرة على المرمي لكنها غير متقنة تصطدم فى الحائط البشري وتردد بين أقدام لاعبي المنتخب الياباني 

2019-02-01T14:29:54Z

29’ خطأ لمنخب اليابان من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من بوعلام خوخي على ريستيو دوان 

عبدالعزيز حاتم يعزز النتيجة بهدف ثاني بيسارية رائعة

2019-02-01T14:28:03Z

عبدالعزيز حاتم

27’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات فى منتصف الميدان لينهيها أكرم عفيف بتمريرة على حدود المنطقة إلى عبدالعزيز حاتم الذي سدد كرة يسارية رائعة على يمين الحارس الياباني لتسكن الشباك بنجاح 

2019-02-01T14:27:08Z

26’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للمنتخب القطري عن طريق عبدالعزيز حاتم 

أكرم عفيف الآن لديه 9 مساهمات في أهداف العنّابي

2019-02-01T14:26:23Z

25’ 

2019-02-01T14:24:54Z

24’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق هيروكي ساكاي لكن ابعدها بوعلام خوخي برأسية من منطقة الجزاء 

2019-02-01T14:24:00Z

23’ إستئناف المباراة من جديد بعد نهوض أكرم عفيف والكرة بحوزة لاعبي المنتخب الياباني 

2019-02-01T14:22:24Z

22’ توقف اللقاء لسقوط لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-01T14:21:37Z

21’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ناجاتومو ومحاولة لإرسال عرضية لكن ابعدها بيدرو ميجيل بنجاح من داخل المنطقة 

بطاقة صفراء من نصيب جاكو شيباساكي

2019-02-01T14:20:39Z

20’ بطاقة صفراء من نصيب جاكو شيباساكي  بعد تدخل قوي على قدم أكرم عفيف فى منتصف الميدان 

2019-02-01T14:19:41Z

19’ محاولة المرور من ريستيو دوان لاعب المنتخب الياباني والتوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها بوعلام خوخي بنجاح 

2019-02-01T14:18:57Z

18’ تمريرة ساقطة من اكرم عفيف فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة المعز علي لكن استخلصها الدفاع الياباني بنجاح 

2019-02-01T14:17:39Z

17’ محاولات من لاعبي المنخب الياباني للبحث عن هدف التعادل والعودة سريعاً للمباراة 

2019-02-01T14:16:03Z

15’ ربع ساعة أولي من نهائي كأس آسيا حيث نجح المنتخب القطري بإدراك الهدف الهدف الاول عن طريق المعز على

2019-02-01T14:15:12Z

14’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى أكرم عفيف الذي حاول أرسلها عرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

اووووووووووووووووه،،، هجمة خطيرة للمنتخب القطري

2019-02-01T14:14:17Z

13’ مرتدة سريعة وتمريرة تصل إلى يمين المنطقة إلى المعز علي الذي حاول تسديد الكرة لكن تدخل الدفاع فى اللحظات الاخيرة وابعدها إلى ركنية 

المعز على يتقدم لمنتخب قطر بهدف عالمي

2019-02-01T14:12:52Z

المعز علي

12’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق أكرم عفيف لداخل المنطقة تلقاها المعز على واستلم الكرة وسدها تسديدة مقصية رائعة على يسار الحارس شوشي جوندا لتسكن الشباك بنجاح 

2019-02-01T14:11:57Z

11’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، الهدف الأول للمنخب القطري عن طريق المعز على 

2019-02-01T14:10:11Z

10’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية لداخل المنطقة عن طريق أكرم عفيف لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-01T14:09:10Z

9’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من هيروكي ساكاي مدافع منتخب اليابان على أكرم عفيف 

2019-02-01T14:08:03Z

8’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ريستيو دوان لكن تدخل معه طارق سلمان لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي للعنابي 

2019-02-01T14:06:45Z

7’ خطأ للمنخب الياباني من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من جاكاو شيباساكي لكن ابعدها الدفاع مع تدخل قوي من تومياسو مدافع منتخب اليابان ليحتسب الحكم خطا لصالح دفاعات منتخب العنابي 

2019-02-01T14:05:28Z

5’ تنفذ الركنية بعرضية من هاراجوتشي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع القطري بنجاح من منطقة الخطورة 

2019-02-01T14:04:44Z

4’ تمريرة فى إتجاه جينكي هاراجوتشي على الجهة اليمنى لكن ابعدها بسام الراوي إلى ركنية أولي للمنتخب الياباني 

2019-02-01T14:03:41Z

3’ تسديدة  من خارج المنطقة لمنتخب اليابان عن طريق يويا أوساكو لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي الحارس سعد الدوسري 

2019-02-01T14:01:41Z

2’ بداية هجومية للمنتخب الياباني مع تحفظ دفاعي من منتخب العنابي فى بداية الشوط الاول 

2019-02-01T13:58:37Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية ملعب المباراة،، ولحظات ويبدأ اللقاء

التشكيل الرسمي لمنتخب قطر

2019-02-01T13:31:12Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / بوعلام خوخي / طارق سلمان / عبدالكريم حسن / عاصم ماديبو / أحمد فتحي منسي / بسام هشام / حسن الهيدوس / اكرم عفيف / المعز على زين العابدين 

البدلاء / محمد البكري / يوسف حسن / عبدالعزيز حاتم / أحمد معين دوزانديه / أحمد علاء الدين / عبدالرحمن فهمي مصطفي / على حسن عفيف / كريم بوضيف / تميم المهيزع / عبدالكريم سالم العلي / سالم الهاجري / حامد إسماعيل 

التشكيل الرسمي لمنتخب اليابان

2019-02-01T13:26:01Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

شوشي جوندا / هيروكي ساكاي / تاكيهيرو تومياسو / مايا يوشيدا / يوتو ناجتومو / جينكي هاراجوتشي / جاكو شيباساكي / تسوكاسا شيوتاني / ريستيو دوان / يويا أوساكو / تاكومي مينامينو / 

البدلاء / ماساكي هيجاشيجوتشي / دانيال شميت / توماكي ماكينو / توشيهيرو أوياما / سي مورويا / تاكاشي إنوي / واتارو إندو / جينتا ميورا / جونيا إتو / يوشينوري موتو / شوياياكي / كويا كيتاجاوا 

طالع تشكيل المنتخبين لنهائي كأس أسيا 2019

2019-02-01T13:22:58Z

يدخل المنتخب القطري النهائي ولم تستقبل شباكهم أي هدف

2019-02-01T13:21:31Z

وسجل العنابي 16 هدفاً

2019-01-31T21:44:16Z

تأهل المنتخب الياباني المتوج بكأس أمم آسيا 4 مرات عبر تاريخه بعد انتصارو على إيران في نصف النهائي بثلاثية دون رد في حين استطاعت قطر أن تهزم الإمارات برباعية نظيفة ليخوض أول نهائي في تاريخه ببطولة كأس أمم آسيا 2019

2019-01-31T21:44:03Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب اليابان، على ملعب “مدينة زايد الرياضي” في نهائي كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 