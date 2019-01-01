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الوصل × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الوصل ضد الأهلي في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-16T14:08:10Z

41’ضغط متواصل من لاعبي الأهلي في هذه الأوقات بحثًا عن إختراق دفاعات الوصل

2019-02-16T14:07:44Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-02-16T14:05:27Z

39’خطأ لصالح حسن المقهوي بعد تدخل من علي سالمين في منتصف الميدان 

2019-02-16T14:04:08Z

38’إنحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي الأهلي 

2019-02-16T14:02:02Z

37’كرة عرضية مقوسة من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة عن طريق سالم العزيزي مرت من أمام مهاجمي الوصل بغرابة شديدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-16T14:00:41Z

36’تمريرة بينية عن طريق نوح الموسى في إتجاه سعيد المولد المنطلق في الجانب الأيمن داخل المنطقة ، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-02-16T13:59:53Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-02-16T13:59:45Z

34’المباراة تُستأنف الآن

2019-02-16T13:59:37Z

33’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-16T13:59:14Z

32’سقوط اللاعب وحيد إسماعيل بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير

بطاقة صفراء

2019-02-16T13:58:27Z

31’خطأ لصالح وحيد إسماعيل بعد تدخل من سلمان المؤشر في منتصف الميدان

2019-02-16T13:56:16Z

28’كرة عرضية مقوسة إلى داخل المنطقة عن طريق محمد عبد الشافي إلى داخل المنطقة سددها عمر السومة قوية زاحفة تصدى لها الحارس حميد عبد الله وأبعدت من الدفاعات

2019-02-16T13:55:26Z

27’كرة ثابتة نفذها محمد عبد الشافي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوصل خارج المنطقة

2019-02-16T13:54:36Z

26’خطأ لصالح نيكولا ستانسيو في الجانب الأيمن من على حدود المنطقة بعد تدخل من عبد الله صالح

2019-02-16T13:53:05Z

25’خطأ لصالح حسين المقهوي في منتصف الميدان بعد تدخل من فابيو ليما

2019-02-16T13:52:00Z

24’ركنية نُفذت عن طريق حسين المقهوي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الحارس حميد عبد الله إلى  خارج المنقطة

2019-02-16T13:51:30Z

23’كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-02-16T13:50:30Z

22’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سالم العزيزي إلى داخل المنطقة، لكن الحكم إحتسب خطأ لصالح سعيد المولد بعد تدخل من كايو

2019-02-16T13:50:00Z

21’ركنية نُفذت من الجانب الأيسر عن طريق حسين المقهوي إلى داخل المنطقة مرت من أمام عمر السومة بغرابة شديدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-16T13:48:05Z

20’حسين المقهوي أرسل كرة عرضية من الجابن الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوصل إلى خارج المنطقة، وسط مطالبات من لاعبي الأهلي بركلة جزاء، لكن حكم المباراة أشار بإستمرار اللعب

2019-02-16T13:47:39Z

19’ركنية نُفذت عن طريق حسين المقهوي مقوسة إلى داخل المنطقة، لكن حكم المباراة إحتسب خطأ لصالح حارس مرمى فريق الوصل

2019-02-16T13:46:40Z

18’عمر السومة انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة تصدى لها الحارس حميد عبد الله ببراعة وحولها إلى ركنية 

2019-02-16T13:45:13Z

17’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خميس إسماعيل إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-16T13:44:51Z

16’تصويبة قوية عن طريق نيكولا ستانسيو من خاجر المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-16T13:42:26Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للوصل بهدف دون رد

2019-02-16T13:40:55Z

14’سقوط اللاعب وحيد إسماعيل بداعي الإصابة وحكم المباراة يوقف اللعب للإطمئنان عليه

2019-02-16T13:39:53Z

13’عمر السومة سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-16T13:38:04Z

12’هدوء نسبي في أحداق المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي في منتصف الميدان 

2019-02-16T13:36:19Z

11’فابيو ليما انطلق من الجانب الأيمن ثم حاول إرسال كرة عرضية إلى داخل المنطقة، لكن أبعدت من عبد الباسط علي إلى ركنية

2019-02-16T13:36:01Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-02-16T13:35:27Z

9’أول كرة عرضية عن طريق محمد عبد الشافي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوصل 

2019-02-16T13:35:17Z

8’إستئناف المباراة الآن

2019-02-16T13:33:51Z

7’حكم المباراة محمود البنا يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-16T13:33:33Z

6’عبد الله جاسم يسقط على الأرض بداعي الإصابة 

2019-02-16T13:33:12Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للوصل بهدف دون رد

عبد الله جاسم يفتتح التسجيل للوصل

2019-02-16T13:30:58Z

مبكرًا

3’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها علي سالمين مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها عبد الله جاسم وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس محمد العويس

 

2019-02-16T13:30:31Z

2’الوصل بالزي الأصفر على اليمين والأهلي بالزي الأزرق الغامق على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-02-16T13:29:26Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المصري محمود البنا

 

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-16T13:20:45Z

يبدأ المدرب خورخي فوساتي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

محمد العويس / باولو دياز / عبد الباسط علي هندي / محمد عبد الشافي / نوح الموسى / حسين المقهوي / سلمان المؤشر / نيكولا ستانسيو / دجانيني تافاريس / عمر السومة

 

إليكم تشكيل الوصل لمباراة اليوم

2019-02-16T13:20:04Z

يبدأ المدرب لورينت ريجيكامب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

2019-02-16T13:19:23Z

يعيش فريق الوصل أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في دوري الخليج العربي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق الظفرة صاحب المركز العاشر، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام بني ياس وانتهت بخسارة الفهود بهدفين مقابل هدف، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في إثنين وخسر في 9 مواجهات.

2019-02-16T13:18:42Z

خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام فريق النصر بهدفين مقابل هدف فريد، في إطار منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الثالث موقتًا برصيد 36، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الرابع الذي تبقى له مباراة أمام الوحدة في نفس الجولة، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم. 

2019-02-16T12:32:58Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الوصل والأهلي على ملعب زعبيل، في ذهاب ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 