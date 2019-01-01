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الوداد × ماميلودي صنداونز | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الوداد ضد ماميلودي صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-26T20:51:24Z

90+2’إسماعيل الحداد انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم حاول التوغل لداخل المنطقة، لكن تدخل من المدافع ليبوسا وابعاد الكرة إلى منتصف الميدان

2019-04-26T20:50:01Z

90+1’سقوط اللاعب كيكانا لاعب الوداد البيضاوي بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-26T20:49:16Z

90’إبراهيم النقاش أرسل تمريرة بينية في إتجاه زهير المترجي المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-26T20:48:55Z

89’اوكيتشوكو سدد كرة قوية من مسافية بعيدة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-26T20:47:36Z

88’محمد ناهيري انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه إصطدمت بالشباك الخارجية وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-26T20:43:51Z

87’خطأ لصالح يحيى جبران بعد تدخل من باكاماني ماهالامبي في منتصف الميدان

2019-04-26T20:43:23Z

86’تصويبة قوية عن طريق زهير المترجي من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى الحارس دينيس أونيانجو

2019-04-26T20:43:03Z

85’خمس دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية المباراة ومازال التقدم للوداد بهدفين مقابل هدف

2019-04-26T20:41:39Z

84’إسماعيل الحداد انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية إصطدمت برأس اللعب ثيمبا زواني لاعب صنداونز وإصطدمت بالقائم ثم أبعدت من الدفاعات

2019-04-26T20:41:16Z

83’اووووووووووووووووووووووه.....القائم يحرم وداد الأمة من هدف محقق

2019-04-26T20:38:04Z

82’نصير أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ماميلودي صنداونز

2019-04-26T20:36:41Z

81’خطأ لصالح إسماعيل الحداد بعد تدخل من مابوندا في منتصف الميدان

2019-04-26T20:35:57Z

80’محمد ناهيري سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة تمامًا وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-26T20:34:52Z

79’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات، لكن لاعبي الوداد يسيطرون على مجريات اللقاء

تبديل في صفوف الوداد الرياضي

2019-04-26T20:34:07Z

78’خروج ميشيل باباتوندي ودخول زهير المترجي بدلًا منه

تبديل في صفوف الوداد الرياضي

2019-04-26T20:33:40Z

77’خروج صلاح الدين سعيدي ودخول يحيى جبران بدلًا منه

2019-04-26T20:33:06Z

76’بديع أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس دينيس أونيانجو

2019-04-26T20:32:41Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للواد الرياضي بهدفين مقابل هدف

2019-04-26T20:31:58Z

74’إسماعيل الحدادي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ماميلودي صنداونز

2019-04-26T20:29:39Z

73’تمريرة بينية عن طريق مورينا في إتجاه باكامني المنطلق داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة وكاد أن يمزق شباك الحارس أحمد رضا، لكن تدخل رائع من كومارا الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-04-26T20:29:31Z

72’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-26T20:29:23Z

71’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-26T20:29:13Z

70’سقوط اللاعب أشرف داري بداعي الإصابة

2019-04-26T20:28:08Z

69’باكامني انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة، لكن تدخل من أشرف داري الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-04-26T20:27:06Z

68’بديع سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها دينيس أوينانجو ببراعة

2019-04-26T20:26:28Z

67’لاعبي ماميلودي صندوانز يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة  الوصول لمرمى الحارس أحمد رضا

2019-04-26T20:25:13Z

66’خطأ لصالح لينجرمان بعد تدخل من بديع في مناطق دفاعات صنداونز

2019-04-26T20:24:04Z

65’خطألصالح دفاعات ماميلودي صنداونز بعد تدخل من باباتوندي

2019-04-26T20:23:40Z

64’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق صلاح الدين سعيدي وصلت سهلة إلى أحضان دينيس أونيانجو

2019-04-26T20:22:08Z

63’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوداد في منتصف الميدان

2019-04-26T20:21:02Z

62’صلاح الدين سعيدي سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها دينيس أونيانجو ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-04-26T20:19:36Z

61’إنحصار للعب في منتصف الميدان وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي صنداونز

2019-04-26T20:19:18Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للوداد بهدفين مقابل هدف

2019-04-26T20:18:37Z

59’خطأ لصالح الحارس دينيس أونيانجو بعد تدخل من محمد ناهيري  تلقى على إثرها بطاقة صفراء

2019-04-26T20:18:02Z

58’إسماعيل الحداد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات صنداونز

تبديل في صفوف ماميلويد صنداونز

2019-04-26T20:16:35Z

57’خروج لياندرو سيرينو ودخول باكامني ماهالامبي بدلًا منه

2019-04-26T20:16:01Z

56’خطأ لصالح إبراهيم النقاش بعد تدخل من لياندرو سيرينو في منتصف الميدان

2019-04-26T20:15:42Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للوداد بهدفين دون رد

2019-04-26T20:12:49Z

54’ركنية  نفذها بديع مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ماميلودي صنداونز

2019-04-26T20:11:43Z

53’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد ناهيري إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ماميلودي صنداونز إلى ركنية

2019-04-26T20:10:21Z

52’خطأ لصالح إبراهيم النقاش بعد تدخل من سيرينو في منتصف الميدان

2019-04-26T20:08:06Z

51’وليد الكارتي سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات ماميلودي صنداونز وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-26T20:07:50Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للوداد بهدفين مقابل هدف

بديع أووك يسجل الثاني للوداد الرياضي

2019-04-26T20:06:07Z

بعد متابعة رائعة من داخل المنطقة

49’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق إسماعيل الحداد من داخل المنطقة بيسراه تصدى لها أونيانجو ببراعة، ثم متابعة رائعة من بديع أوك الذي سددها بسهولة سكنت الشباك

 

2019-04-26T20:04:54Z

48’جووووووووووووووول...والهدف الثاني للوداد الرياضي

2019-04-26T20:04:18Z

47’بداية هادئة ولاعبي الوداد يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-04-26T20:02:41Z

46’انطلاق الشوط الثاني

شاهد هدف ماميلودي صنداونز

2019-04-26T19:49:49Z

عن طريق أنيل نجكونجكا

شاهد هدف الوداد الأول

2019-04-26T19:49:27Z

عن طريق صلاح الدين سعيدي

2019-04-26T19:44:45Z

45+1’تمريرة بينية عن طريق إسماعيل احداد في إتجاه المنطلق في الجانب الأيسر وليد الكارتي، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

أنيل نجكونجكا يعدل النتيجة لماميلودي صنداونز

2019-04-26T19:42:19Z

برأسية من داخل المنطقة

45’الهدف جاء بعد ركنية نفذها لياندرو جاستون مقوسة إلى داخل المنطقة سددها كيكانا من لمسة واحدة إصطدمت بدفاعات الوداد ثم وصلت أمام المدافع أنيل نجكونجكا الذي حولها برأسية قوية سكنت الشباك

 

2019-04-26T19:40:20Z

44’جووووووووووووووووول...وهدف التعادل لماميلودي صنداونز

2019-04-26T19:40:07Z

43’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-26T19:39:57Z

42’دخول الطاقم الطبي للفريق المغربي لعلاجه 

2019-04-26T19:38:57Z

41’سقوط اللاعب أشرف داري بداعي الإصابة بعد تدخل من مابوي داخل منطقة جزاء الوداد

2019-04-26T19:38:37Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للوداد بهدف دون رد

2019-04-26T19:37:12Z

39’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوداد الأفضل حتى الآن في الشوط الأول بحثًا عن إختراق دفاعات ماميلودي صنداونز

2019-04-26T19:36:24Z

38’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق إسماعيل الحداد لداخل المنطقة أبعدت من المدافع موسى ليبوسا إلى ركنية

2019-04-26T19:35:29Z

37’خطأ لصالح موسى ليسويا بعد تدخل من ميشيل بابا توندي في مناطق دفاعت ماميلودي صنداونز

2019-04-26T19:34:33Z

36’بطاقة صفراء من نصيب إبراهيم النقاش بسبب الإعتراض على حكم المباراة

2019-04-26T19:34:06Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-26T19:33:11Z

34’رمية جانبية نفذها نصير طويلة لداخل المنطقة وصلت أمام وليد الكارتي الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة تصدى لها الحارس أونيانجو ببراعة

2019-04-26T19:31:40Z

33’اووووووووووووووه...أونيانجو يتصدى لتصويبة وليد الكارتي 

2019-04-26T19:31:19Z

32’اللعب يُستأنف الآن والكرة بحوزة لاعبي الوداد

2019-04-26T19:31:05Z

31’دخول الطاقم الطبي لعلاج الحارس أونيانجو

2019-04-26T19:30:24Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال الوداد الرياضي متقدم بهدف دون رد

2019-04-26T19:30:11Z

29’سقوط دينيس أونيانجو بداعي الإصابة 

2019-04-26T19:29:02Z

28’تمريرة بينية عن طريق إبراهيم النقاش وضعت ميشيل بابا توندي منفردًا بالمرمى ثم سدد كرة قوية من لمسة واحدة تصدى لها الحارس دينيس أونيانجو ببراعة ثم أبعدت من الدفاعات

2019-04-26T19:28:23Z

27’دينيس أونيانجو يتألق ويحرم عناصر الوداد من هدف ثاني

2019-04-26T19:27:40Z

26’خطأ لصالح صلاح الدين سعيدي في منتصف اليمدان بعد تدخل من كيكانا

صلاح الدين سعيدي يفتتح التسجيل للوداد

2019-04-26T19:25:56Z

بتصويبة قوية من داخل المنطقة

25’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق وليد الكارتي لداخل المنطقة في إتجاه إسماعيل الحداد الذي مهد الكرة بشكل رائع في إتجاه صلاح الدين سعيدي الذي سددها صاروخية في صقف المرمى سكنت الشباك

 

2019-04-26T19:24:53Z

24’جووووووووووووووووووووول....والهدف الأول للوداد

2019-04-26T19:24:23Z

23’خطأ لصالح لينجرمان بعد دفع من بيدع أوك في منطقة جزاء صنداونز

2019-04-26T19:21:49Z

22’تمريرة بينية عن طريق عبد اللطيف نصير في إتجاه بديع المنطلق في الجانب الأيمن لداخل المنطقة، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-26T19:21:38Z

21’لمسة على بديع أوك في منتصف الميدان

2019-04-26T19:20:41Z

20’كرة ثابتة نفذها نصير مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات صنداونز

بطاقة صفراء

2019-04-26T19:19:03Z

19’خطأ لصالح عبد اللطيف نصير في اجلانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من لينجرمان

2019-04-26T19:18:08Z

18’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوداد بحثًا عن إختراق دفاعات ماميلودي صنداونز

2019-04-26T19:16:07Z

17’محمد ناهيري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات صنداونز

2019-04-26T19:14:55Z

16’خطأ لصالح موسى ليسوبا بعد تدخل من ميشيل باباتوندي في منتصف الميدان

2019-04-26T19:12:57Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-26T19:12:08Z

14’تصويبة صاروخية عن طريق ليبوهانج مابوي من خارج المنطقة إصطدمت بالقائم الأيمن ثم بالحارس أحمد رضا وتحولت إلى ركنية

2019-04-26T19:11:36Z

13’اوووووووووووووه.....ماميلودي صانداونز كان قريب من تسجيل أول الأهداف

2019-04-26T19:10:39Z

12’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ثابيلو مورينا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوداد الرياضي

2019-04-26T19:10:12Z

11’خطأ لصالح كيكانا بعد تدخل من وليد الكارتي في منتصف الميدان

2019-04-26T19:09:09Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-26T19:08:12Z

8’لياندرو جاستون سدد كرة قوية من خارج المنطقة، لكن تواجد أكثر من رائع من أحمد رضا الذي أمسك الكرة بثبات

2019-04-26T19:07:01Z

7’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد ناهيري إلى داخل المنطقة إرتقى لها النقاش وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-04-26T19:04:17Z

6’تصويبة عن طريق باباتوندي من داخل المنطقة تصدى لها أونيانجو ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-04-26T19:04:05Z

5’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-26T19:02:07Z

4’حكم المباراة جوشوار بوندو يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-04-26T19:01:51Z

3’سقوط اللاعب مورينا بداعي الإصابة مبكرًا 

2019-04-26T19:00:40Z

2’الوداد بالزي الأبيض والأحمر على اليمين وصنداونز بالزي الأصفر والأزرق على اليسار

2019-04-26T19:00:27Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل صنداونز لمباراة اليوم

2019-04-26T18:52:15Z

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دينيس أونيانجو / نكونجاجا / ليبوسا / ريكاردو ناسمينتو / تيبوجو لينجرمان / صاميول مابوندا / هلومفو كيكانا / ثيمبا زواني / لياندرو جاستون / ثايبلو مورينا / ليبوهانج مابوي

 

إليكم تشكيل الوداد لمباراة اليوم

2019-04-26T18:49:20Z

يبدأ المدرب فوزي البنزرتي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

أحمد رضا / عبداللطيف نصير / أشرف داري / شيخ كومارا / محمد ناهيري / صلاح الدين سعيدي / وليد الكارتي / إسماعيل الحداد / أوتك / باباتوندي / إبراهيم النقاش

 

2019-04-26T18:12:42Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم جوشوا بوندو

 

2019-04-26T18:12:24Z

تأهل الداونز إلى هذا الدور على حساب البطل التاريخي لهذه المسابقة الأهلي المصري، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق الانتصار في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، والخسارة في برج العرب بهدف دون رد، وسيدخل الفريق الجونب إفريقي هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية يساعده في حسم التأهل قبل لقاء العودة في جنوب إفريقيا.

2019-04-26T18:11:55Z

وصل الشياطين الحُمر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسهولة، حيث كان منافسه في ربع النهائي فريق حوريا كوناكري، وتخطاه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (0-5)، وكان الوداد ينافس في دور المجموعات في مجموعة ضمت كلًا من لوبي ستارز وأسيك ميموزا وماميلودي صنداونز وتأهل كأول للمجموعة بعدما حصد عشر نقاط.

2019-04-26T18:10:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الوداد وماميلودي صنداونز على ملعب مولاي عبدالله، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال