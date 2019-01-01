الشوط الثانى | #WACMSFC 2-1 #TotalCAFCL pic.twitter.com/Wvs5hz8Hi6— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 26, 2019
تبديل في صفوف الوداد الرياضي
تبديل في صفوف الوداد الرياضي
تبديل في صفوف ماميلويد صنداونز
بديع أووك يسجل الثاني للوداد الرياضي
بعد متابعة رائعة من داخل المنطقة
49’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق إسماعيل الحداد من داخل المنطقة بيسراه تصدى لها أونيانجو ببراعة، ثم متابعة رائعة من بديع أوك الذي سددها بسهولة سكنت الشباك
جووووووول | Badi Aouk يحرز هدف Wydad Casablanca. #WACMSFC 3-1 #TotalCAFCL pic.twitter.com/AbioRQI3WT— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 26, 2019
شاهد هدف ماميلودي صنداونز
عن طريق أنيل نجكونجكا
هدف ⚽️ الفريق الجنوب أفريقي يعدل النتيجة قبل نهاية الشوط بدقائق!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 26, 2019
الوداد الرياضي 1 ماميلودي صنداونز 1#CAFCL pic.twitter.com/s0ZSwKA1A0
شاهد هدف الوداد الأول
عن طريق صلاح الدين سعيدي
هدف ⚽️ البداية التي كان يتمناها وداد الأمة!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 26, 2019
الوداد الرياضي 1 ماميلودي صنداونز 0#CAFCL pic.twitter.com/XsErkO9JaR
45+2’نهاية الشوط الأول
إستراحة | #WACMSFC 1-1 #TotalCAFCL pic.twitter.com/w99URM3oHW— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 26, 2019
أنيل نجكونجكا يعدل النتيجة لماميلودي صنداونز
برأسية من داخل المنطقة
45’الهدف جاء بعد ركنية نفذها لياندرو جاستون مقوسة إلى داخل المنطقة سددها كيكانا من لمسة واحدة إصطدمت بدفاعات الوداد ثم وصلت أمام المدافع أنيل نجكونجكا الذي حولها برأسية قوية سكنت الشباك
جووووووول | Anele Ngcongca يحرز هدف Mamelodi Sundowns. #WACMSFC 1-1 #TotalCAFCL pic.twitter.com/SD61XRmtvm— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 26, 2019
صلاح الدين سعيدي يفتتح التسجيل للوداد
بتصويبة قوية من داخل المنطقة
25’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق وليد الكارتي لداخل المنطقة في إتجاه إسماعيل الحداد الذي مهد الكرة بشكل رائع في إتجاه صلاح الدين سعيدي الذي سددها صاروخية في صقف المرمى سكنت الشباك
جووووووول | Salaheddine Saidi يحرز هدف Wydad Casablanca. #WACMSFC 1-0 #TotalCAFCL pic.twitter.com/M5YNWOO97R— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 26, 2019
بطاقة صفراء
إليكم تشكيل صنداونز لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
دينيس أونيانجو / نكونجاجا / ليبوسا / ريكاردو ناسمينتو / تيبوجو لينجرمان / صاميول مابوندا / هلومفو كيكانا / ثيمبا زواني / لياندرو جاستون / ثايبلو مورينا / ليبوهانج مابوي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #WACMSFC #TotalCAFCL pic.twitter.com/SvYUavbIX0— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 26, 2019
إليكم تشكيل الوداد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فوزي البنزرتي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
أحمد رضا / عبداللطيف نصير / أشرف داري / شيخ كومارا / محمد ناهيري / صلاح الدين سعيدي / وليد الكارتي / إسماعيل الحداد / أوتك / باباتوندي / إبراهيم النقاش
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #WACMSFC #TotalCAFCL pic.twitter.com/SvYUavbIX0— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 26, 2019
تأهل الداونز إلى هذا الدور على حساب البطل التاريخي لهذه المسابقة الأهلي المصري، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق الانتصار في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، والخسارة في برج العرب بهدف دون رد، وسيدخل الفريق الجونب إفريقي هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية يساعده في حسم التأهل قبل لقاء العودة في جنوب إفريقيا.
وصل الشياطين الحُمر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسهولة، حيث كان منافسه في ربع النهائي فريق حوريا كوناكري، وتخطاه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (0-5)، وكان الوداد ينافس في دور المجموعات في مجموعة ضمت كلًا من لوبي ستارز وأسيك ميموزا وماميلودي صنداونز وتأهل كأول للمجموعة بعدما حصد عشر نقاط.